Den tidligere præsidentkandidat, udenrigsminister, senator og præsidentfrue Hillary Clinton har vakt opsigt på sociale medier.

Det sker med en slags protest iført en ansigtsmaske.

På både Twitter og Instagram har Hillary Clinton slået et billede op til sine mange millioner følgere.

På billedet står den tidligere præsidentkandidat med korslagte arme, sort sweater og en sort ansigtsmaske, der dækker næse og mund.

På masken står fire bogstaver: VOTE. 'Stem' på dansk.

Med opslaget, som alene på Instagram har fået omkring 500.000 likes, følger også en tekst og en meget klar besked.

»Ingen makeup? Ingen pantsuit? Ingen problemer. Jeg har det vigtigste tilbehør til foråret,« skriver Hillary Clinton og uddyber:

»Jeg bærer en maske (og stemmer!) for mit land, mit nabolag og for mine børnebørn.«

No makeup? No pantsuit? No problem.



I’ve got the must-have accessory for spring.



I’m wearing a mask (and voting!) for my country, my community, and my grandchildren. #MaskingForAFriend @PandemicAction pic.twitter.com/68t8us5K1D — Hillary Clinton (@HillaryClinton) May 2, 2020

Hillary Clintons opråb til sine følgere om at bruge maske og stemme kommer, kun få dage efter modstanderne i Det Hvide Hus i form af vicepræsident Mike Pence og præsident Donald Trump kom i fokus på grund af netop ansigtsmasker, som mange delstater og sundhedsvæsenet i USA efterhånden opfordrer folk til at bruge – ikke mindst omkring udsatte personer.

I den forgangne uge var netop Mike Pence på besøg hos lægecenteret The Mayo Clinic i Minnesota. Her hilste Pence på folk, der arbejdede og blev behandlet på klinikken. Og som den eneste under besøget valgte vicepræsidenten ikke at bære ansigtsmaske.

Det har han siden fået voldsom kritik for.

Ikke mindst fordi The Mayo Clinic har en politik om, at alle, der besøger stedet, skal bære ansigtsmaske for at undgå smitte med coronavirus. Det valgte Mike Pence dermed at ignorere, med fare for at smitte andre eller selv blive smittet.

Vicepræsident Mike Pence på The Mayo Clinic i Minnesota, hvor han som den eneste ikke bar ansigtsmaske. Foto: NICHOLAS PFOSI Vis mere Vicepræsident Mike Pence på The Mayo Clinic i Minnesota, hvor han som den eneste ikke bar ansigtsmaske. Foto: NICHOLAS PFOSI

I forbindelse med Mike Pences manglende brug af ansigtsmaske fokuserede en række medier derfor også på Donald Trumps udtalelser om ansigtsmasker.

På trods af at de amerikanske sundhedsmyndigheder anbefaler folk at bruge maske, har Trump tidligere sagt, at han ikke kunne se sig selv bruge en – specielt ikke, hvis han skal modtage 'præsidenter, premierministre, diktatorer, konger og dronninger' i Det Ovale Kontor i Det Hvide Hus.

»Du behøver ikke have en på. Jeg tror ikke, jeg kommer til at have en på,« sagde han 4. april ifølge BBC.

I det hele taget har Hillary Clinton meldt sig ind i den politiske debat på det seneste. Ud over opslaget på de sociale medier med ansigtsmasken er det kun få dage siden, Hillary Clinton meldte sig i koret af prominente Demokrater, der bakker Joe Biden op som partiets præsidentkandidat.