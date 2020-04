Præsidentkandidat Joe Biden under tirsdagens videokonference med Hillary Clinton. Ud over at have været Demokraternes præsidentkandidat i 2016 har Clinton også været USA's udenrigsminister under præsident Barack Obama, og hun tilbragte otte år som USA's førstedame, da hendes mand, Bill Clinton, var præsident i 1993 til 2001. Handout/Ritzau Scanpix