Monica Lewinsky følte sig udsat for magtmisbrug, da Bill Clinton som USA's præsident indledte et forhold til hende i det, der blev en kæmpe sexskandale i 1998.

Nu får Monica Lewinsky den kolde skulder - af den kvinde Bill Clinton var utro, da han havde en affære med den dengang 22-årige praktikant.

Den 20 år gamle sag har fået nyt liv under MeToo-kampagnen.

Blandt andre New York-senatoren Kirsten Gillibrand siger nu, at Bill Clinton burde have trukket sig fra posten som præsident, da skandalen rullede.

Men det er ifølge Bill Clintons kone Hillary Clinton ren nonsens.

»På ingen måde,« lød hendes kontante svar, da hun under et interview med CBS News blev spurgt, om Bill Clinton burde have kastet håndlædet i ringen tilbage i 1998.

Og ikke nok med det.

Hillary afviser også, at Bill Clintons forhold til den 22-årige praktikant Monica Lewinsky var magtmisbrug.

»Nej, nej,« svarer hun og tilføjer, at Lewinsky jo »var voksen«, da hun indledte forholdet til den daværende præsident.

Dermed er hun lodret uenig med Monica Lewinsky selv.

I årevis var Monica Lewinsky faktisk af den opfattelse, at forholdet til Bill Clinton var gensidigt. Men nu er hun ikke længere helt sikker.

'Der var tale om en skæv magtfordeling. Han var præsident - verdens mest magtfulde mand. Jeg var en 22-årig praktikant ude i mit livs første rigtige job. For bare fire år siden var jeg sikker på, at jeg selv valgte at gøre, som jeg gjorde. Men nu er jeg i tvivl,' skrev hun i en kronik i bladet Vanity Fair i starten af 2018.

Arkivfoto. Monica Lewinsky. Foto: KENA BETANCUR Vis mere Arkivfoto. Monica Lewinsky. Foto: KENA BETANCUR

Efter skandalen blev Monica Lewinsky, der var blevet forført af præsidentens charme, kørt igennem både mediernes og advokaternes hakkemaskine.

Familien og omgangskredsen blev truet og traumatiseret og i årene, der fulgte var det så godt som umuligt for Lewinsky at få et job og leve en normal tilværelse.

I 2003 blev den forhenværende Hvide Hus-praktikant sågar diagnostiseret med Post Traumatisk Stress Syndrom.

Hillary Clinton forsøgte at følge i sin mands fodspor og blive USA's præsident, men tabte valget til republikaneren Donald Trump i 2016.