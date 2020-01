USAs forhenværende førstedame, Hillary Clinton har ikke meget tilovers for sin partifælle, Bernie Sanders.

I hvert fald er det ikke ligefrem rosende vendinger, hun bruger til at beskrive den demokratiske præsidentkandidat.

»Han var i Kongressen i årevis. Der var én senator, der støttede ham. Ingen kan lide ham, ingen ønsker at arbejde med ham, han fik ikke udrettet noget,« siger Hillary Clinton ifølge The Hollywood Reporter om Bernie Sanders i en ny dokumentarserie ved navn 'Hillary'.

I et interview med the Hollywood Reporter, som er lavet i forbindelse med dokumentaren, som får premiere på dette års Sundance Festival, nægter den forhenværende førstedame da også at svare på, om hun ville bakke om Bernie Sanders,

»Det er for tidligt at svare på. Jeg vil dog sige, at det ikke kun er ham (jeg har et problem med, red.), det er kulturen omkring ham. Det er holdet bag ham. Det er hans prominente støtter. Det er hans online 'Bernie Bros', og deres ubarmhjertige angreb på konkurrenter, særligt kvinder,« siger Hillary Clinton i interviewet.

For nyligt var Bernie Sanders tætte ven og politiske allierede, Elizabeth Warren, ude at sige, at han har fortalt hende, han ikke mener, en kvinde kan blive præsident i USA.

Dette benægter den demokratiske præsidentkandidat dog nogensinde at skulle have sagt.

Uenigheden om, hvorvidt disse ord skulle være kommet ud af Bernie Sanders mund eller ej, førte tidligere på måneden til en stridbar ordveksling mellem ham og Elizabeth Warren under en debat i Iowa for nyligt.

Det er blandt andet den slags opførsel, der bekymrer Hillary Clinton.

Hun mener nemlig, at det er et mønster.

»Jeg synes bare, at folk bliver nødt til at være opmærksomme, fordi alle ønsker, forhåbentligt, at vælge en præsident, der kan føre os sammen og ikke enten vende det blinde øje til eller ligefrem belønne denne slags fornærmelser, angreb, nedværdigende opførsel, som vi har set fra den nuværende administration.

Bernie Sanders har ifølge CNN ikke ønsket at kommentere på sin partifælles udtalelse.