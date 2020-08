På tredjedagen af Demokraternes konvent var der flere prominente talere. Men måske ingen mere interessant end den person, som tabte til præsident Donald Trump i 2016.

Hillary Clinton tøvede ikke med at gå direkte til angreb på den Republikanske præsidentkandidat under sin tale. Hårde angreb.

»Kan I huske i 2016, da Trump sagde: ‘Hvad har I at miste?’ Det ved vi nu: Vores helbred, vores job, endda vores liv og vores elskede. Vores lederskab ude i verden og, ja, vores postvæsen,« sagde Hillary Clinton med henvisning til, at Donald Trump ikke ønsker at støtte et nødlidende postvæsen, som kommer til at være helt essentiel ved et valg med mange brevstemmer.

Clinton tog det skridtet videre:

»Michelle Obama og Bernie Sanders advarede os i mandags: Hvis Trump bliver genvalgt, vil det blive meget værre. Mine venner, vi har brug for at stå sammen nu mere end nogensinde.«

Hun valgte dernæst at citere unavngivne personer, som har fortrudt, de stemte på Donald Trump.

»I fire år har folk sagt til mig: ‘Jeg vidste ikke, hvor farlig han var.’ ‘Jeg vil ønske, jeg kunne rejse tilbage i tiden og gøre det hele om',« sagde Hillary Clinton blandt andet.

Som de fleste nok ved, så var det netop Hillary Clinton, der for mange højest overraskende tabte præsidentvalget til Donald Trump for fire år siden.

Flere havde ellers spået en sikker sejr til den tidligere førstedame og udenrigsminister.

På trods af store føringer i meningsmålingerne op til valget kom chokket.

Og efterfølgende valgte Hillary Clinton at trække sig fra den offentlige og politiske debat.

Efter Donald Trump som præsident traf flere beslutninger, Hillary Clinton var direkte imod, er hun dog genindtrådt i den offentlige debat.

Natten til torsdag gjorde hun det endnu en gang og ganske markant med en voldsom kritik af manden, hun tabte til i 2016.

Og så blev hun personlig, da det gjaldt selve valget:

»Husk: Joe og Kamala kan vinde med tre millioner stemmer og stadig tabe. På det punkt må I tro mig. Vi har brug for stemmetal så overvældende, at Donald Trump ikke kan stjæle valget.«

