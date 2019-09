Den forhenværende førstedame, udenrigsminister og præsidentkandidat Hillary Clinton har meldt sig under fanerne hos dem, der ønsker en rigsretsag mod USA's præsident, Donald Trump.

Det meddeler hun på Twitter, hvor hun beskylder præsidenten for at have 'forrådt' landet.

Meldingen fra Clinton kommer i kølvandet på et udskrift af en telefonsamtale mellem Donald Trump og Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij.

I samtalen, som fandt sted 25. juli, opfordrer Donald Trump sin præsidentkollega til at undersøge Hunter Bidens - forhenværende demokratisk vicepræsident Joe Bidens søn - forretningsforbindelser til et ukrainsk energikonsortium ved navn Burisma Holdings.

Hunter Biden sad fra 2014 til 2019 i bestyrelsen i Burisma Holdings og sagen, som Trump henviste til i juli, drejede sig om, at Joe Biden med sin indflydelse skulle have skilt sig af med en ukrainsk anklager for at beskytte sin søn.

Hillary Clinton var, som de fleste kan huske, demokraternes præsidentkandidat i 2015 og Donald Trumps direkte modstander.

Clinton 'vandt' også flertallet af stemmer overordnet set i USA, men tabte valget på grund af USA's særlige valgsystem - the electoral college.

Forholdet mellem Clinton og Trump har siden valgkampen været mildt sagt køligt. Donald Trump har ad flere omgange udtrykt et ønske om, at Hillary Clinton bliver retsforfulgt.

Nu erklærer Clinton sit ønske om det samme mod Trump, og blandt sine forhenværende partifæller står hun ikke alene.

Ser man imidlertid på en ny meningsmåling fra Quinnipiac University i USA, fremgår det, at Hillary Clinton og alle andre fortalere for en rigsretssag udgør et mindretal.

37 procent af amerikanerne mener, at Donald Trump bør møde for en rigsret, mens 57 procent mener, at han bør sidde tiden ud som præsident.

At demokraterne varsler en rigsret er et sats for partiet. Det er under ingen omstændigheder givet, at en rigsretssag ville falde ud til fordel for demokraterne, og gør den ikke det, vil det blive anset for en enorm sejr for Donald Trump.