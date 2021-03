Den forhenværende førstedame, udenrigsminister og præsidentkandidat Hillary Clinton går nu i Jussi Adler-Olsens fodspor.

Sammen med forfatter Louise Penny er den 73-årige toppolitiker således i gang med at skrive sin første spændingsroman, 'State of Terror' – med planlagt udgivelse i oktober i år.

De to forfattere er også private venner. Efter valgnederlaget til Donald Trump i 2016 fandt Hillary Clinton desuden trøst i Louise Pennys mange bøger – kombineret med yoga og hvidvin. Men nu er det Louise Pennys tur til at drage nytte af Hillary Clintons helt specielle insiderviden.

»Få kender det politiske system som Hillary Clinton. Hun har prøvet det hele. Og det er virkelig noget, vi kan bruge i bogen,« siger Louise Penny i et nyt interview med avisen New York Times.

Bill Clinton og James Patterson er på vej med fællesroman nummer to 'The President's Daughter'. Foto: STAFF - Reuters Vis mere Bill Clinton og James Patterson er på vej med fællesroman nummer to 'The President's Daughter'. Foto: STAFF - Reuters

Allerede i 2018 udgav Hillary Clintons mand, tidligere præsident Bill Clinton, sin første spændingsroman, 'The President is Missing'.

Bill Clintons medforfatter var ingen ringere end bestseller James Petterson. Og på grund af 2018-romanens succes er de to herrer allerede i gang med opfølgeren, 'The President's Daughter', der efter planen skal udkomme til august.

Ligesom alle andre har både Bill og Hillary Clinton under coronakrisen og den deraf følgende isolation haft mere fritid end sædvanligt.

Og da Hillary Clinton blev kontaktet af Louise Penny, tøvede hun ikke et sekund.

Der har været rigeligt at drama i Hillary Clintons liv. Her bliver hun afhørt i kongressen. Foto: MANDEL NGAN – AFP Vis mere Der har været rigeligt at drama i Hillary Clintons liv. Her bliver hun afhørt i kongressen. Foto: MANDEL NGAN – AFP

»At skrive en roman sammen med Louise er som en drøm, der går i opfyldelse. Jeg sætter pris på hver eneste af hendes tidligere bøger. Hun er en fantastisk ven. Og nu kan vi også dele vores viden og interesse i den internationale politik med alle andre,« skriver Hillary Clinton i en pressemeddelelse.

Som førstedame spillede Hillary Clinton en ufrivillig hovedrolle i Monica Lewinsky-skandalen, hvor ægtemanden var tæt på at miste jobbet efter en sexskandale. Som Barack Obamas udenrigsminister var Hillary Clinton dybt involveret i jagten og drabet på terrorleder Osama bin Laden. Og som præsidentkandidat kæmpede Clinton imod ingen ringere end Donald Trump.

Hillary Clinton har med andre ord prøvet lidt af hvert. Men alligevel var hun ikke i tvivl, da Louise Penny spurgte, 'hvad var dit værste mareridt'.

Louise Penny er i forvejen god ven af Hillary Clinton - nu er de også 'medforfattere'. Vis mere Louise Penny er i forvejen god ven af Hillary Clinton - nu er de også 'medforfattere'.

Svaret var 'State of Terror' – et internationalt terrorangreb. Og dermed var rammen om bogens handling sat.

I pressematerialet for Bill Clintons første bog pralede forlaget med, at handlingen kun kan komme fra en præsident med 'dybdeborende viden'. Og fra Hillary Clintons forlag lyder salgstalen nu:

»State of Terror' vil indeholde behind the scenes-detaljer, som kun en virkelig insider vil kende til'.

Der bliver konkurrence i Clinton-hjemmet.