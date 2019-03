Rygter om et muligt Clinton-kandidatur i 2020 har ulmet længe, men nu afviser hun officielt at stille op.

Demokraternes præsidentkandidat i 2016, Hillary Clinton, bekræfter nu, at hun ikke har i sinde at stille op til det kommende præsidentvalg i 2020.

Det siger hun i et interview med tv-stationen CNN.

Så sent som i januar kunne flere amerikanske medier beskrive, at den tidligere førstedame, senator og udenrigsminister stadig ikke havde lagt sine præsidentielle ambitioner på hylden.

Men nu slår Clinton altså endelig fast, at hun ikke søger en omkamp med Donald Trump, som hun tabte valget til i 2016.

- Jeg stiller ikke op, men jeg vil blive ved med at arbejde, diskutere og stå fast på det, jeg tror på, lyder budskabet fra Hillary Clinton.

- Jeg vil blive ved med at udtale mig. Jeg er ikke på vej væk.

Rygter om et muligt Clinton-kandidatur i 2020 har ulmet længe, og Clinton overvejede i slutningen af 2018 kraftigt at stille op igen.

Overvejelserne tog angiveligt fart i takt med, at Robert Muellers undersøgelse af russisk indblanding i valget i 2016 har ført til sigtelser, skriver CNN.

Der er i øjeblikket flere demokratiske politikere, der har annonceret deres kandidatur i det demokratiske primærvalg.

Og en række demokratiske partikilder siger til avisen The Washington Post, at man gerne ser en ny generation af politikere komme frem på scenen.

Til CNN siger 71-årige Clinton, at hun heller ikke agter at stille op til andre poster - f.eks. som guvernør eller senator - i sin hjemstat, New York.

Hillary Clinton blev i 2016 den første kvinde, der blev nomineret af et af de to store partier i USA. Ved valget fik hun næsten tre millioner flere stemmer end Donald Trump, men på grund af fordelingen af valgmandsstemmer måtte hun se sig slået.

Selv om hun ikke selv vil være at finde på stemmesedlen, så håber Clinton, at hun kan inspirere flere kvinder til at søge offentligt embede.

/ritzau/