En række hidtil usete fraklip fra en tale, som daværende præsident Donald Trump gav i kølvandet på stormløbet mod Kongressen, viser, at han havde en del ting, han var utilfreds med at skulle sige.

Blandt andet nægtede han at sige, at 'valget er ovre'.

Det skriver The Guardian.

Klippene blev afspillet under torsdagens høring i udvalget, der har til opgave at klarlægge, hvad der førte til stormen på Kongressen 6. januar sidste år, hvor en stor mængde Trump-støtter trængte ind i bygningen.

Arkivfoto af Donald Trump. Foto: MARIO TAMA Vis mere Arkivfoto af Donald Trump. Foto: MARIO TAMA

I det hele taget blev der under torsdagens høring sat fokus på, hvad Trump foretog sig i de 187 minutter, der gik, fra han holdt en tale for sine tilhængere, til at han sagde til dem, at de skulle gå hjem.

»Præsident Trump sad ved sit spisebord og så angrebet på tv, mens højtstående medlemmer af hans stab, hans nærmeste rådgivere og familiemedlemmer indtrængende bad ham om at gøre, hvad der forventes af en præsident,« sagde Elaine Luria, der er et af medlemmerne af udvalget, blandt andet.

Om aftenen den 7. januar – mere end et døgn efter stormløbet – stillede Trump sig foran et kamera for at optage en videotale til befolkningen.

»Jeg vil gerne begynde med at adressere det afskyelige angreb i går,« begyndte Trump, før han holdt en pause:

Her spilles klippene under høringen torsdag. Foto: EVELYN HOCKSTEIN Vis mere Her spilles klippene under høringen torsdag. Foto: EVELYN HOCKSTEIN

»Og til dem, der brød loven, I vil blive straffet. I repræsenterer ikke vores bevægelse, I repræsenterer ikke vores land. Og hvis du brød loven …« sagde han, før han stoppede sig selv, viftede en finger i luften og rystede sit hoved.

»Jeg kan ikke sige det. Jeg kan ikke … Jeg har allerede sagt: 'Du vil blive straffet',« forklarede han til blandet andet sine rådgivere, der var til stede i lokalet.

I et andet klip (som også kan ses øverst her i artiklen), hvor Trump læste op af talen, der er skrevet ned foran ham, byttede han om på ordet 'defiled' ('tilsølet') og 'defied' ('trodset'):

»Demonstranterne, der infiltrerede Kongressen, har trodset sædet for … Det er 'tilsølet', ikke? Jeg kan ikke se det særlig godt. Jeg gør det her. Jeg vil gøre det her. Lad os gå i gang,« sagde han.

»Men dette valg er ovre nu. Kongressen har verificeret resultatet,« sagde Trump, før han igen stoppede:

»Jeg vil ikke sige, at valget er slut. Jeg vil bare sige, at Kongressen har bekræftet resultaterne uden at sige, at valget er slut, okay?«

På et senere tidspunkt kan man i klippene høre, hvordan Trumps datter Ivanka Trump, der også var rådgiver for sin far, kom med forslag:

»Jeg vil gerne begynde med at adressere det afskyelige angreb i går« sagde han, før han forklarede:

»'I går' ('yesterday', red.) er et hårdt ord for mig.«

Derefter kan man høre, at Ivanka Trump indskyder:

»Bare tag det ud. Sig 'det afskyelige angreb'.«

»Ah, godt, tag ordet 'yesterday' ud, for det går ikke godt med 'det afskyelige angreb på vores land',« sagde Trump til det forslag.

Trump fastholder, at han ikke gjorde noget forkert op til eller under stormløbet, og han fastholder, at han tabte valget på grund af valgsvindel. De påstande er blevet afvist som falske.

»Disse høringer er lige så falske og illegitime som Joe Biden – de kan ikke gøre noget som helst uden en teleprompter,« har en talskvinde for Trump ifølge Ritzau udtalt på hans eget sociale medie, Truth Social.

Torsdagens høring var den sidste denne sommer, men de genoptages til september.