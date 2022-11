Lyt til artiklen

Da Trip Valigorsky åbnede hoveddøren til sit hjem, så han direkte ind i et gabende stort hul og ud i det brusende hav.

»Jeg var her tirsdag aften, og jeg så, at væggen blev beskadiget. Da jeg vågnede onsdag morgen, var væggen helt væk, og så begyndte jeg at evakuere,« siger Valigorsky til CNN.

Huse er styrtet i havet eller revet fra hinanden, mens andre fuldstændig har mistet fundamentet og nu hænger frit svævede i luften.

Orkanen Nicole viste sig som en hidsig dame, da den i denne uge ramte Bahamas og tidligt torsdag morgen lokal tid ramte Floridas atlantiske kystlinje som en kategori 1-orkan med en vindhastighed på mellem 119-153 kilometer i timen.

Et blik langs kystlinjen i Daytona Beach, Florida, efter Nicoles hærgen. Foto: RICARDO ARDUENGO Vis mere Et blik langs kystlinjen i Daytona Beach, Florida, efter Nicoles hærgen. Foto: RICARDO ARDUENGO

Blot seks uger efter, solskinsstaten blev ramt af orkanen Ian, hærger en ny storm i denne uge det sydlige USA med kraftige regnskyl og voldsomme vinde.

Mindst fem mennesker har ifølge CNN mistet livet i Florida, og orkanen fortsatte fredag sin hærgen i staterne Georgia, South- og North Carolina.

Området Volusia County nord for Orlando var et af de områder, som blev meget hårdt ramt. Her er mindst 49 ejendomme langs kysten – blandt dem hoteller og ejerlejligheder – så beskadiget, at de vurderes som usikre at bo i. Det skriver Reuters.

»De materielle skader langs vores kystlinje er uden fortilfælde,« sagde områdets leder, Conuty Manager George Recktenwald på et pressemøde.

Mange huse og andre bygninger ødelagte i Daytona Beach. Foto: JOE RAEDLE Vis mere Mange huse og andre bygninger ødelagte i Daytona Beach. Foto: JOE RAEDLE

Han tilføjede, at endnu flere bygninger sandsynligvis vil blive identificeret som ubeboelige.