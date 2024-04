Mindst to løse heste har onsdag vakt stor opsigt og skabt panik i gaderne i London.

I alt meldes fem personer at være kommet til skade.

Det skriver The Telegraph og Sky News.

Det forlyder, at hestene stak af fra Household Cavalry, der er et korps, som består af de to ældste regimenter i den britiske hær, The Life Guards og The Blues and Royals – og svarer til livgardens heste.

Her ses en anden af de løse heste. To af hestene nåede at løbe løbsk i gaderne i London, før de blev indfanget.

Den ene af hestene ser på billeder fra området ud til at have være smurt ind i en rød farve.

Det vides på nuværende tidspunkt ikke, om farven kan stamme fra blod, en form for maling eller andet.

Billeder og videoer af en sort hest viser ifølge The Independent, hvordan den under sin tur i gaderne kolliderede med en sort taxa.

Hestene menes at være blevet skræmt under deres daglige morgentræning på Hoseguards Parade i Whitehall, lyder det.

Her ses den hvide hest.

En talsmand for hæren oplyser til Sky News, at et »antal militærheste slap løs under en rutinemæssig øvelse denne morgen.«

»Alle hestene er blevet indfanget og returneret til basen. Et antal ansatte og heste er kommet til skade og modtager den fornødne medicinske behandling,« lyder det.

Politiet i London oplyser ifølge The Guardian også, at de to undslupne heste siden er blevet indfanget.

»Omkring klokken 8.40 blev vi ringet op om heste, der var sluppet løs og bevægede sig gennem byen. Vores betjente har indfanget to heste på motorvejen nær Limehouse,« lyder det i en udtalelse fra politiet.

»Vi venter på, at en af hærens hestetransporter samler hestene op og transporterer dem til en dyrlæge.«