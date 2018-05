En hest fra staten Oregon i USA - med det passende navn Justice - har sagsøgt den tidligere ejer for skader for 100.000 dollars svarende til 620.000 danske kroner

Søgsmålet hævder, at hesten vejede 150 kilo for lidt, havde lus og en infektion i pelsen. Det påstås, at Justices tidligere ejer, den 51-årige Gwendolyn Vercher, har passet for dårligt på hesten. Det skriver foxnews.com.

Vercher bor i byen Cornelius, som ligger ca. 40 km vest for Portland. Søgsmålet er bragt for retten i Washington County Circuit Court.

Sidste år fik hesteredningstjenesten i Oregon et opkald fra en 'bekymret nabo,' der bad organisationen om at tage sig af Justice. Ifølge søgsmålet var Justice allerede taget fra Vercher og hesten var blevet flyttet til et sikkert sted.

Her ses hesten Justice, der har vundet sagen mod sin tidligere ejer. Foto: Washington County Circuit Court

Justices hovedproblem er en penis, der hænger ud og ikke kan tilbagetrækkes. Den har fået et såkaldt prolaps.

Den var udsat for kronisk kolde temperaturer, så Justices penis blev traumatiseret, den svulmede op, fik infektioner og blev forfrossen.

I juli 2017 blev Justice kasteret for at stoppe frekvensen af erektioner, hvilken igen ville gøre irritationen mindre.

I fremtiden vil Justice have brug for specialbehandling for at reducere risikoen for irritation, infektion eller skader på sin penis.

Den vil aldrig komme til at have en normal, sund penis. Den vil kræve 'medicinsk behandling resten af sit liv'.

Ifølge retsudskrifter, der er citeret af The Oregonian, er Vercher blevet sigtet for dyremishandling, og hun er blevet dømt til tre års prøvetid. Desuden får hun forbud mod at eje dyr i de næste fem år.

En af hestens advokater citerede to afgørelser fra Oregons højesteret, der gav dyr juridisk beskyttede rettigheder.

»Ofre kan sagsøge deres misbrugere og dyr er følende væsener, der er anerkendt som ofre under Oregons lovgivning. Så med den præmis, er vi kommet til den konklusion, at dyr kan sagsøge deres misbrugere.«