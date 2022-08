Lyt til artiklen

Den udmattede hest ligger på den brandvarme asfalt midt på gaden.

Det er tydeligt, at den ikke har det godt.

Rundt omkring står politifolk, som forsøger at nedkøle og berolige den, mens forbipasserende i chok på fortovet filmer optrinnet.

Hesten har trukket en vogn rundt i New Yorks gader, skriver New York Post, og det er den ekstreme varme, som cirka klokken 17.00 under eftermiddagsmyldretiden, har fået hesten til at kollapse på 9th Avenue og West 45th.

Men først efter at en desperat kusk forgæves har forsøgt at få den udmattede hest til at rejse sig igen.

»Jeg så hesten kollapse. Han var tydeligvis dårligt ernæret, dehydreret, sulten. Fyren begyndte at piske sin hest og beordre den tilbage på benene i stedet for at give den vand,« siger et vidne, Kelvin Gonzalez, til New York Post.

Hesten lå på asfalten i en time, inden den til sidst kunne rejse sig ved egen hjælp.

De frygtelige tv-billeder af hesten på asfalten har imidlertid vakt både opsigt og vrede. Blandt andet har massevis af brugere på Twitter reageret skarpt.

»Heste hører ikke til i storbyer, hvor de konstant bringes i fare på grund af biler, mennesker, vejret og mere,« skriver dyreværnsorganisationen PETA på Twitter.

Organisationen NYCLASS, som kæmper for netop at afskaffe hestevognskørsel i New York, minder samme sted borgmester Eric Adams om, at hele verden kigger med.

Og man opfordrer ham til at gøre en ende på det, man kalder dyremishandling.

De to opslag alene har fået tusindvis af likes, retweets og vrede kommentarer.

NYCLASS bringer desuden via Twitter fotos af kusken, som angiveligt slapper af i hestevognen, mens hesten ligger i smerter på gaden.