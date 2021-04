Han var eftertragtet for sin gode sæd, som det kostede en formue at få del i.

Men nu er det slut.

Tysklands bedste og mest eftertragtede avlshingst »Adlerflug« faldt påskedag pludselig om i sin boks under mystiske omstændigheder, beretter tyske Bild.

Det skete kort efter, at den 17-årige stjernehingst havde været på sit livs sidste sexdate.

Alene i år nåede han at bedække 24 hopper. Pris pr. gang: 16.000 euro – eller knap 120.000 kroner

Trods prisen var avlskalenderen så tæt pakket, at hestens stolte ejere allerede kort efter nytår kunne meddele, at alle de 80 planlagte bedæknings-sessioner i år var udsolgt.

Men 60 minutter efter den sidste vellykkede parring påskedag om eftermiddagen døde den tyske stolthed i stalden i det velrenommerede Schlenderhan-stutteri i Nordrhein-Westfalen.

Bedækningen fandt sted kl. 16.45, og da hingsten havde fuldført parringsopgaven og kl. 17.45 skulle have sit seletøj af, virkede han urolig. Et minut senere lå han død i stalden.

En tilkaldt dyrlæge kunne kort efter blot konstatere, at der ikke var noget at stille op. Den efterspurgte avlshingsts kræfter var sluppet op.

»Vi ved ikke, hvad han døde af. Det skal nu afklares ved en obduktion,« lød det i første omgang fra Lars-Wilhelm Baumgarten – leder af det syndikat, der ejede den uhyre værdifulde avlshingst.

Obduktionen afslørede, at døden tilsyneladende skyldtes, at det højre forkammer i hestens hjerte var bristet.

På grund af sine eftertragtede gener var avlshingstens værdi skønnet til omkring fem millioner euro – svarende til cirka 37 millioner kroner.

»Adlerflug« vandt det tyske derby i 2007, og blev siden far til en lang række succesfulde efterkommere i den internationale galopverden, der har tjent store pengebeløb hjem til deres ejere.

Det gælder eksempelvis den irske fireåring »In Swoop«, der varndt derbyet i Hamburg sidste år og kom på andenpladsen i verdens mest prestigefyldte hestevæddeløb Prix de l‘Arc de Triomphe i Paris.

For at ære »Adelflug« vil der senere blive opsat en mindesten for den tyske superhingst i galophestens stutteri.