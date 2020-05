Siden april har det globale biludlejningsfirma Hertz skilt sig af med mere end 10.000 medarbejdere.

De er bestemt ikke det eneste firma, der har fyret ansatte under corona-krisen, mens hos Hertz har cheferne fået flere millioner kroner for at blive hængende.

Det skriver Finans.

19. maj udbetalte Hertz således mere end 100 millioner kroner i fastholdelsesbonus til omkring 340 chefer. Den administrerende direktør, Poal Stone, fik eksempelvis 4,8 millioner kroner.

Alligevel ansøgte firmaet i sidste uge om en såkaldt chapter 11, som er en amerikansk konkursbeskyttelse.

Den har til formål at få selskabet rekonstrueret. Ifølge Hertz får selskabets konkursbeskyttelse i USA ikke umiddelbart nogen konsekvenser for drift i Europa, Australien eller New Zealand.

Hvis cheferne, som har fået udbetalt bonus, forlader selskabet frivilligt inden 31. marts 2021, skal bonussen betales tilbage, fremgår det af betingelserne.

Ifølge Finans har selskabet oplyst, at de har en kontantbeholdning på mere end seks milliarder kroner, der skal sikre driften uden for USA. Biludlejningsfirmaet havde på verdensplan cirka 38.000 ansatte i 2019, mens Hertz har eksisteret i mere end 100 år.