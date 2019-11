Den skandaleramte britiske prins Andrews interview med BBC, hvor han forsøgte at forklare sit forhold til den dømte sexforbryder Jeffrey Epstein, har efterladt hertuginde Meghan ’rystet’.

’Interviewet gav alle, der så det, lyst til at kravle under bordet. Det blev bare værre og værre.’

Det beskriver en anonym kilde tæt på hertuginden over for det britiske medie The Telegraph.

Hertuginde Meghan, som arbejder for at hjælpe kvindelige ofre for seksuel vold, skulle angiveligt være blevet utilpas, da hun hørte interviewet.

Meghan er tilsyneladende ikke den eneste.

Interviewet, som flere steder bliver omtalt som katastrofalt, har fået store konsekvenser for prins Andrew, selvom hele formålet med det var, at han én gang for alle skulle skabe ro omkring sin skandaleramte person.

Prins Andrew, der er dronning Elizabeth II's anden søn, er blevet hårdt kritiseret for at have haft et venskabeligt forhold til den nu afdøde Jeffrey Epstein.

Han er også selv blevet anklaget for at have udnyttet en af Epsteins ’sex-slaver’ tre gange tilbage i 2001 og 2002 – den dengang kun 17-årige Virginia Roberts- Giuffre.

Noget prinsen fuldstændig afviste i interviewet med BBC.

Flere velgørenhedsorganisationer og initiativgrupper, som støttes af prins Andrew, har meddelt, at de ikke længere ønsker at have ham som protektor - eller at de i hvert fald vil tage deres relationer til prinsen op til fornyet overvejelse.

Desuden har dronning Elizabeth befalet prinsen, at han skulle trække sig fra sine offentlige forpligtelser – noget han nu har gjort, men som han i første omgang nægtede i forbindelse med et investeringsfirma, han grundlagde tilbage i 2014.

I firmaet fik han to procent af overskuddet på de penge, der blev tjent på investeringer i tech.