I et Instagram-opslag skriver hertuginde Meghan og prins Harry, at de er blevet forældre til en søn.

Den 37-årige hertuginde af Sussex, Meghan, der er gift med den britiske prins Harry, har mandag født en søn.

Det oplyser parret på dets officielle Instagram-profil.

Offentliggørelsen sker mandag eftermiddag, kort tid efter at adskillige britiske medier skrev, at hertuginde Meghan var gået i fødsel.

Fødslen skete dog allerede mandag morgen, siger faren, prins Harry.

- Vi kan med glæde meddele, at Meghan og jeg har fået en søn tidligt i morges. En rigtig sund dreng. Både moren og barnet har det rigtig godt. Det er den mest fantastiske oplevelse, jeg kan forestille mig, siger prinsen.

- Jeg er så utrolig stolt af min kone, og som enhver anden far og forælder ville sige, så er vores baby fuldstændig fantastisk, siger prins Harry.

Drengen vejer 3260 gram, oplyser parret på Instagram.

Den 34-årige nybagte far siger desuden, at han og Meghan endnu ikke har besluttet sig for, hvad deres søn skal hedde. Det er parrets første barn, og det bliver nummer syv i den britiske arvefølge efter barnets far.

Prins Harry friede til den amerikanske skuespiller Meghan Markle i 2017 efter cirka halvandet års forhold. De to blev gift i maj sidste år.

Prins Harry gik ifølge kongehuset på knæ en aften på Kensington Palace i hjertet af Englands hovedstad, London, mens parret var ved at stege kylling.

- Jeg forelskede mig i Meghan utroligt hurtigt, stjernerne stod lige, og alt var på en eller anden måde perfekt, sagde prins Harry efterfølgende i et interview om mødet med sin forlovede.

De to mødte hinanden på en blind date sat op af en fælles bekendt, og efter to dates i London tog prins Harry og hertuginden til Botswana sammen.

Graviditeten blev annonceret 15. oktober 2018 på førstedagen af en kongelig rundtur i Australien og New Zealand.

/ritzau/Reuters