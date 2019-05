Prins Harrys første barn er mandag eftermiddag på vej, skriver britiske medier.

Den britiske hertuginde Meghan Markle er gået i fødsel.

Det bekræfter Buckingham Palace over for BBC.

37-årige Markle er gift med prins Harry, og det er ifølge Sky News uvist, hvor fødslen finder sted. Der kan altså være tale om en hjemmefødsel.

Det er parrets første barn, der bliver det syvende i den britiske arvefølge efter barnets far.

Graviditeten blev annonceret 15. oktober 2018 på førstedagen af en royal rundtur i Australien og New Zealand.

Harry friede til amerikanske Markle i 2017 efter cirka halvandet års forhold, og de sagde ja til hinanden i maj sidste år.

Prins Harry gik ifølge kongehuset på knæ en aften på Kensington Palace i hjertet af Englands hovedstad, London, mens parret var ved at stege kylling.

- Jeg forelskede mig i Meghan utroligt hurtigt, stjernerne stod lige, og alt var på en eller anden måde perfekt, sagde prins Harry efterfølgende i et interview om mødet med sin forlovede.

De to mødte hinanden på en blind date sat op af en fælles bekendt, og efter to dates i London tog prins Harry og hertuginden til Botswana sammen.

Forlovelsesringen, som parret viste frem, da forlovelsen blev annonceret, var personligt designet af prins Harry.

Parret har ifølge eget udsagn ikke ønsket at kende barnets køn, hvorfor det er uvist. Men det var ventet, at fødslen var meget tæt på - nogle britiske medier spekulerede endda i, at Markle allerede havde født.

Hertuginden er nemlig ikke set ved et officielt arrangement siden 19. marts.

/ritzau/