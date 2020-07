»Hvis der var nogen, der skulle dø, så skulle det være mig.«

Sådan sagde en blot seksårig lille dreng, som på heltemodig vis formåede at redde sin lillesøster, der var ved at blive angrebet af en bidsk hund.

Den bette knejt ved navn Bridger Walker tøvede ikke så meget som et sekund, da han så, at hunden var på vej mod søsteren, men gik straks ind foran og tog tævene. Det skriver flere internationale medier - heriblandt New York Post.

Den heltemodige indsats var dog bestemt ikke omkostningsfri for lille Bridger, der er fra Wyoming i USA.

Her ses nogle af skaderne på den lille dreng. Foto: Instagram Vis mere Her ses nogle af skaderne på den lille dreng. Foto: Instagram

Han blev nemlig skambidt i ansigtet under mødet med hunden og måtte hastes på hospitalet, hvor han blev syet med omkring 90 sting.

Hændelsen fandt sted 9. juli, og efterfølgende har drengens tante berettet om sin nevøs heroiske indsats på Instagram.

'Efter at være blevet bidt adskillige gange, greb han fat i sin søsters hånd og bragte hende i sikkerhed. Senere sagde han: 'Hvis der var nogen, der skulle dø, så synes jeg, det skulle være mig',' skriver tanten i opslaget.

Opslaget er siden gået viralt og har i skrivende stund fået knap 950.000 likes samt utallige kommentarer, der hylder den lille knægts imponerende heltegerning.

Bridger Walker med sin lillesøster før mødet med hunden. Vis mere Bridger Walker med sin lillesøster før mødet med hunden.

Flere Hollywood-kendisser har sågar kommenteret Bridger Walkers indsats. For eksempel har Mark Ruffalo, der spiller Hulk i Marvel-filmene, skrevet følgende:

'Folk, der risikerer deres eget ve og vel for andre, er nogle af de mest heroiske og betænksomme mennesker, jeg kender. Jeg har dyb respekt for dig, og jeg er imponeret over dit mod og dit hjerte.'

Skuespillerinden Anne Hathaway, der spillede Catwoman i Batman-filmen 'The Dark Knight Rises', har ligefrem dedikeret et Instagram-opslag til den seksårige dreng.

'Jeg er ikke en helt fra Avenger, men jeg kender en superhelt, når jeg ser en. Jeg kan kun håbe, at jeg er bare halvt så modig i mit liv, som du er i dit, Bridger,' skriver hun.

Vis dette opslag på Instagram I’m not an Avenger, but I know a superhero when I see one. I can only hope I’m half as brave in my life as you are in yours, Bridger. Wishing you an easeful recovery, and many cool looking rocks. ⁣ ⁣ Hey @markruffalo, do you need a teammate?? ⁣ ⁣⁣ Via @blackculturenews_ & @nicolenoelwalker Et opslag delt af Anne Hathaway (@annehathaway) den 14. Jul, 2020 kl. 8.42 PDT

På trods af de voldsomme skader er seksårige Bridger Walker ved godt mod. Han er ifølge tanten udskrevet fra hospitalet, og hans sår er i gang med at hele.

'Han kan ikke smile så meget endnu, men han grinte alligevel, da jeg læste nogle af jeres kommentarer op for ham,' skriver tanten på Instagram.

Hun påpeger, at hverken Bridger Walker eller resten af familien er sure på hunden eller dens ejere.

'Hundens ejere er gode mennesker, som ikke har været andet end søde mod Bridger og familien. Vi bærer ikke nag overhovedet. Hændelsen har kun forøget kærligheden mellem vores familier.'