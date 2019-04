White Banana Beach Club i Siargao i Filippinerne er tilsyneladende ved at være godt og grundigt trætte af influencere. I hvert fald nogle af dem.

De får nemlig et hav af henvendelser fra influencere, der gerne vil lave et samarbejde med hotellet mod at få et gratis ophold.

Og nu har de fået nok.

'Vi får rigtig mange beskeder fra Instagram-influencere, der gerne vil samarbejde. Vi vil gerne meddele, at White Banana ikke er interesseret i at 'samarbejde' med selvudnævnte influencere. Og vi vil gerne foreslå, at de finder andre måder at drikke, spise og sove gratis på. Eller måske faktisk prøver at arbejde,' skriver ferieparadiset på deres Facebook-side.

Opslaget, der er skrevet den 26. marts, blev hurtigt et hit og har i skrivende stund fået over 12.000 likes, lidt over 1.500 kommentarer og over 3.200 delinger.

I kommentarsporet klapper folk i hænderne over hotellets opslag, mens andre kritiserer dem for at fornærme influencere.

Til kritikken svarer hotellet blandt andet:

'Vi tror stærkt på, hvad vi skrev. Vi skrev intet negativt om influencere, men om snylterne. Vores ansatte har brug for penge som deres løn - ikke selfies,' skriver de i kommentar på opslaget.