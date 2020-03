Coronavirussen udbrød i den kinesiske millionby Wuhan i Hubei-provinsen. Den skulle efter sigende være udbrudt på et madmarked, og så gik det ellers stærkt.

Allan von Mehren, der er chefanalytiker i Danske Bank med fokus på Kina, følger virussen nøje og mener, at det er begyndt at gå den rigtige vej for Kina.

Hvis vi starter med at kigge på Hubei-provinsen, hvor virussen udbrød, er der langt færre smittede i dag. Faktisk er der kun 30.000 mennesker, der lige nu er smittede med virussen.

Det lyder måske af meget, men faktisk var der over 60.000 smittede i Hubei, da det var på sit højeste.

Grunden til de mange raskmeldinger i Hubei skyldes ifølge Allan von Mehren, at Kinas tiltag faktisk har hjulpet.

»De forlængede først nytårsferien, så folk ikke ville samle sig offentlige steder, dernæst lukkede de Hubei-provisen ned for at inddæmme smitten, så man hverken kan komme ind eller ud,« fortæller Allan von Mahren.

Man kan også se den positive udvikling på det daglige antal smittede.

For små to-tre uger siden var der 3.000-4.000 smittede om dagen. I går, den 2. marts, var der 114. Der er altså ikke blot mange, der bliver raske, der er også færre, der bliver smittet.

Hubei-provinsen er dog stadig det område, der er absolut hårdest ramt, både når det kommer til smittede og dødelighedsprocenten.

Dødstallet i Hubei ligger nemlig langt højere end uden for provinsen. I Hubei-provinsen er der en dødelighedsprocent på 4,3%, hvor den kun ligger på 1,2% udenfor. Men det er meget naturligt, mener Allan von Mehren.

»Det er jo ikke sådan, at sygdomme smitter nogle steder mere end andre steder. Men i Hubei kom der så mange smittetilfælde meget hurtigt, at de slet ikke kunne følge med. De fik kapacitetsproblemer på hospitalerne. Det var et kæmpe problem. Der var altså mange, der ikke blev behandlet og kom i karantæne,« siger Allan von Mehren.

Der er dog et stort 'men' at tilføje til historien. For selvom det går bedre i Hubei-provinsen i Kina, har coronavirussen virkelig vist sig mange andre steder i verden, og den kan sagtens smitte tilbage til Kina.