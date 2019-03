Fra april skal briterne bevise, at de er 18, før de starter en pornofilm på en af internettets mange porno-sider. Tiltaget har været undervejs i flere år og bliver nu implementeret.

Alders-politiken betyder, at det bliver lovpligtigt for pornosider at installere software, der tjekker brugerens alder, før vedkommende får adgang til porno.

For at få adgang skal man som bruger vise ID i form af pas, kørekort eller købe et adgangskort i en butik, hvor man fremviser gyldigt ID, skriver The Guardian og YouGov.

Hvis ikke pornosiderne lever op til reglerne om at indføre en aldersblokering, risikerer de store bøder og eventuelt helt at blive udelukket fra at fungere i Storbritannien.

Indsatsen mod pornografi er ikke det første tiltag af sin slags i Storbritannien.

Tilbage i 2013 blev det indført, at internetudbydere som udgangspunkt sælger bredbånd, hvor der er blokeret for sider med voksenindhold.

Hvis man alligevel vil have adgang til porno, skal man fortælle sin udbyder, at de skal slå filteret fra.

Tiltaget med aldersblokering er ikke set andre steder i verden, skriver YouGov.

Det bliver indført, fordi der længe har været en debat i Storbritannien om voksenindhold på nettet.

Flere politikere mener, at det er skadeligt for børn, at de helt tilfældigt risikerer at 'falde over' porno på nettet. Nu skal det altså besværliggøres.

Og for mange briter vil den nye porno-politik tilsyneladende komme som et lyn for en klar himmel, når de forsøger at starte en pornofilm og får besked på, at de skal vise ID.

Ifølge en ny analyse fra YouGov aner to ud af tre briter ikke, at de snart skal vise ID for at se pornofilm.