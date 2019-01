Den lille ø Nantucket sydøst for Boston var mandag på den anden ende.

Under kæmpe mediebevågenhed mødte den skandaleombruste Hollywood-stjerne Kevin Spacey op til det første retsmøde i en sag, der kan koste ham en lang fængselsstraf.

Den 59-årige 'House of Cards'-stjerne måtte kæmpe sig igennem en horde af journalister og fotografer, før han kunne entrere retssalen.

På billederne fra retsmødet er Kevin Spacey ganske udtryksløs. I stedet lod han sin advokat føre ordet.

Advokaten sagde blandt andet, at Spacey erklærer sig 'ikke skyldig' i sigtelsen for seksuelt overgreb mod en 18-årig mand i 2016.

Bliver Hollywood-stjernen dømt i sagen, risikerer han op til fem års fængsel.

Under retsmødet slog dommeren fast, at Kevin Spacey ikke ikke må nærme sig den unge mand, som han er sigtet for at have forulempet.

Oscar-vinderen er mistænkt for at have forulempet manden på en bar ved angiveligt at skulle have rørt hans kønsorganer.

Foto: BRIAN SNYDER/Reuters Vis mere Foto: BRIAN SNYDER/Reuters

Påstanden om overgrebet blev fremsat af den forurettedes mor, Heather Unruh, i november 2017.

Unruh fortalte, at hendes søn af ren og skær beundring bildte Hollywood-stjernen ind, at han var fyldt 21 og dermed gammel nok til at drikke, da de to mødtes i baren.

Kevin Spacey fyldte derefter den ene drink efter den anden på sønnen, påstod hun.

»Og da min søn var fuld, slog Spacey til og angreb ham seksuelt,« sagde hun.

Sigtelsen mod Spacey er indgivet efter en høring i sagen den 20. december, men først mandag skulle den sigtede superstjerne selv møde op i retten.

Anklagerne har ført til, at den 59-årige skuespiller blev fjernet fra den populære Netflix-serie 'House of Cards'.

I serien spillede han den magtsyge og ondskabsfulde præsident Frank Underwood, hvor han i flere ikoniske scener taler direkte og ærligt ind i kameraet om sine forbrydelser.

Netop denne kamerametode tog Kevin Spacey i brug i en bizar video, han lagde op på YouTube samme dag, som han blev sigtet.

Foto: Nicole Harnishfeger/Pool via REUTERS Vis mere Foto: Nicole Harnishfeger/Pool via REUTERS

Videoen har titlen 'Let Me Be Frank', og det er uvist om, han taler som sig selv eller som karakteren Frank Underwood.

Det fremstår heller ikke klart, om han taler om karakterens forbrydelser eller om de forbrydelser, han selv er anklaget for.

»Selvfølgelig er der nogen, der tror på det hele og bare har ventet på at høre mig indrømme det hele, de glæder sig til at høre mig sige, at det hele er sandt, og at jeg har fået, hvad jeg har fortjent. Ville det ikke være nemt, hvis det hele var så enkelt? Kun du og jeg ved, at det aldrig er så enkelt - hverken i politik eller i livet,« siger han i videoen, hvor han hverken benægter eller indrømmer overgrebene.

Næste høring i sagen skal finde sted 4. marts. Under mandagens retsmøde meddelte dommeren, at skuespilleren ikke nødvendigvis behøver at være til stede under det møde.