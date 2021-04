Bag de hvide mure har talrige piger efter alt at dømme fået traumer for livet.

Nu er »Helvedes-huset« jævnet med jorden, skriver avisen The New York Post.

Det ligger ellers idyllisk ved vandkanten, omkranset af palmetræer og med en kæmpepool i haven.

Men selv om den afdøde milliardær Jeffrey Epsteins luksusvilla i Florida ligger på en eksklusiv adresse i Palm Beach, var der ikke meget badeferie over de oplevelser, som han var mistænkt for at have udsat helt unge kvinder og mindreårige piger for i sit luksuriøse palæ.

Jeffrey Epsteins hele hjem i Palm Beach, Florida skal rives ned. Foto: Foto: Google Maps Vis mere Jeffrey Epsteins hele hjem i Palm Beach, Florida skal rives ned. Foto: Foto: Google Maps

Huset blev berygtet for at være stedet, hvor den amerikanske erhvervsmand angiveligt mod betaling lokkede pigerne til at give ham massage og andre tjeneste og siden tvang dem til sex og udsatte dem for seksuelle overgreb.

Jeffrey Epstein tog sit eget liv i en fængselscelle i New York i sommeren 2019, mens han sad og ventede på at få sin sag for retten.

Rigmanden var anklaget for pædofili, misbrug af mindreårige piger og helt unge kvinder og for at stå bag en omfattende pædofiliring.

Han var allerede kendt skyldig i lignende forbrydelser flere år tidligere, da han i 2008 tilstod at have betalt en mindreårig pige for seksuelle ydelser. Han fik dengang 13 måneders fængsel, men mange mente, at han slap alt for billigt.

Arkivfoto af den nu afdøde Jeffrey Epstein, som begik selvmord i sin celle i august 2019. Foto: HO Vis mere Arkivfoto af den nu afdøde Jeffrey Epstein, som begik selvmord i sin celle i august 2019. Foto: HO

Ved sin død efterlod han ikke bare en gigantisk formue, men også flere pragtvillaer i blandt andet Mexico, Jomfruøerne, Paris, New York og Florida.

Især palæet i Palm Beach har påkaldt sig opmærksomhed, fordi det angiveligt var her, mange af Epsteins eskapader fandt sted. Boligen har derfor også naturlig nok været central i politiets efterforskning af sagen.

Sidste år blev huset solgt til ejendomsspekulanten Todd Michael Glaser, som købte det for 18,5 millioner dollar.

Han gjorde med det samme klart, at hans plan var at rive huset ned for at bygge et nyt funkishus på 1300 kvadratmeter.

Jeffrey Epstein's Palm Beach estate has been demolished https://t.co/eMLELl78Qp pic.twitter.com/FUc654ToMg — New York Post (@nypost) April 23, 2021

Det var ejendomsmægler Lawrence Moens, som formidlede salget, og han siger til The New York Post, at han kun gjorde det for at sikre sig, at huset blev jævnet fra jordens overflade.

»Jeg blev kun involveret i salget af Epsteins bolig for at sikre mig, at det blev slettet fra landkortet i Palm Beach,« har han tidligere fortalt.

Grunden med det nu jævnede hus ligger blot en kilometer fra Donald Trumps hjem i Florida.

Den tidligere præsident var en af rigmandens mange prominente venner, som også talte den britiske prins Andrew og tidligere præsident Bill Clinton.

At huset nu er fortid, hilses velkomment af mange.

»Den tidligere ejer af dette hus gjorde umådelig skade på et utal af børns liv og var i stand til at korrumpere retssystemet i en grad, som retten har kaldt en national skamplet,« har tidligere politichef i Palm Beach, Michael Reiter, udtalt til avisen The Palm Beach Daily News.

Efter Epsteins død blev hans veninde, nære samarbejdspartner og ekskæreste, Ghislaine Maxwell, anholdt.

Hun er nu mistænkt for at have hjulpet ham med at skaffe piger og bedraget til hans misbrug. Hendes sag kommer for retten til sommer.