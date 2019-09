Klokken var omkring 21:30, da den amerikanske mand William Moldt ringede til sin kæreste for at fortælle, at han var på vej hjem.

Men han dukkede aldrig op. Først nu - mere end tyve år senere - har et Google Maps-billede helt tilfældigt afsløret, hvad der blev hans skæbne.

Det skriver BBC.

Den 40-årige William Moldt sad den 7. november 1997 på en bar i byen Lantana i delstaten Florida, da han ringede til sin kæreste.

Han virkede - ifølge politirapporten dengang - ikke beruset, men han havde fået flere drinks, mens han var der. Omkring klokken 23:00 forlod han stedet alene og kørte af sted i sin bil.

Da han ikke dukkede op ved hjemmet, blev han meldt savnet.

En eftersøgning blev sat i gang, men sporene blev hurtigt kolde. Og William Moldt var ingen steder at finde.

Knap 22 år skulle der gå, før gennembruddet i sagen kom.

En tidligere beboer i området kaldet 'Grand Isles' i Wellington i Florida sad tilfældigt tilbage i august og kiggede på sit gamle nabolag via Google Earth, da han på et tidspunkt fik zoomet ind på kortet over søen og kunne se noget usædvanligt langs bredden.

Noget, der lignende en bil.

Den tidligere beboer kontaktede mand, der endnu bor i området, og han brugte efterfølgende en drone til at flyve over søen for at tage billeder af fundet.

Den 28. august modtog politiet et opkald om sagen, og efter de havde fået trukket bilen i land, blev der fundet et lig i den.

En uge senere lå obduktionsrapporten klar:

Manden i bilen var William Moldt.

Til BBC fortæller politiet, at man formoder, at William Moldt formentlig mistede kontrol over sin bil, da han var på vej hjem, og af den grund endte i søen.

Hans familie er blevet informeret om fundet.