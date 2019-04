I Jordan er det nu blevet lettere at få afløb for sin vrede. Her har man nemlig skabt et såkaldt vredesrum, hvor man kan få lov til at smadre gamle computere, printere og andre maskiner til småstykker.

I rummet kan man bruge forskellige typer værktøj til at ødelægge ting med, herunder økser.

Oplevelsen er dog ikke helt gratis.

Det koster 17 dollars, hvis man vil af med sine frustrationer over en dårlig kæreste, eks-kæreste, chef eller irriterende søster eller bror.

Vreden får frit løb i rummet, hvor man må smadre lige, hvad man har lyst til. Foto: MUHAMMAD HAMED Vis mere Vreden får frit løb i rummet, hvor man må smadre lige, hvad man har lyst til. Foto: MUHAMMAD HAMED

Stedet har ca. 10 besøgende om dagen.

En bruger af stedet fortæller om oplevelsen til nyhedsbureauet Reuters:

»Jeg fik ekstra energi og alt det negative indeni kom ud. Der var mulighed for virkelig at give slip på alt det negative,« siger 23-årige Ayla Alqadi.

Planen er at åbne flere vredesrum rundt om i verden.