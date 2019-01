En 27-årig passager udførte et halsbrækkende stunt på et af Royal Caribbeans skibe, som kunne have kostet ham livet. Nu har han og hans venner fået livstidskarantæne - alt sammen for en Instagram-video.

Nick Naydev vågnede og fik en dum ide, da han var på krydstogt med sine venner på verdens største krydstogtskib 'Symphony of the Seas'.

Han havde drukket aftenen før og var stadig beruset, da han sammen med kammeraterne gik op til 11. etage for at føre den livsfarlige idé ud i livet, skriver The Sun.

I videoen ses Nick Naydev stående på gelænderet på balkonen, mens han griner fjoget til kameraet og hans venner, som står rundt om ham og hepper. Øjeblikket senere hopper han.

Han torpederer mod vandet tæt ved skibets kant, mens han vifter med armene. Lige inden han rammer vandet drejer kameraet op, så man ikke ser selve sammenstødet med havets overflade.

Kort efter blev han samlet op af en lille båd, som sejlede ham til land, hvor han fik at vide, at han skulle hente sine ting og forlade skibet, der lå til kaj på Bahamas.

Videoen er i skrivende stund blevet set over 225.000 gange og har fået næsten 4.000 kommentarer, men den store succes på de sociale medier er ikke kommet uden omkostninger.

Nick Naydev skriver i Instagram opslaget, at han har fået store smerter i hans nakke, haleben og ryg.

Vis dette opslag på Instagram Full send Et opslag delt af Nick Naydev (@naydev91) den 11. Jan, 2019 kl. 11.28 PST

'Jeg var stadig fuld fra aftenen før. Da jeg vågnede, besluttede jeg bare at hoppe,' skriver han.

'Mine fødder havde det faktisk fint. Det var min nakke og mit haleben, der gjorde ondt'.

'Da jeg blev ædru, begyndte min ryg at gøre meget ondt. Jeg kunne næsten ikke gå i tre dage efter, og kunne næsten ikke sove for smerterne'.

Mange er blevet forarget over det skruppelløse stunt. En ansat på skibet understregede, hvor idiotisk stuntet var, da der kort forinden var en anden ansat, der mistede livet ved at falde fra en balkon syv etager længere nede.

Der er flere, der har mistet livet ved at falde af det enorme krydstogtskib. På trods af det, har mange set stuntet som en practical joke og en skrev:

'Det her er, hvad ungdommen handler om. Ja, der er risici, men du er okay. Livet bliver alt for hurtigt for seriøst. Nyd hvert sekund'.

Alle mændene i gruppen fik efter springet at vide, at de skulle forlade skibet, og som en lille bonus for den uagtsomme opførsel, fik de også livstidskarantæne.

Royal Caribbean udtaler til The Sun, at den slags uagtsom opførsel medfører bandlysning fra alle Royal Caribbean skibe, og at de vil prøve at lægge sag an mod vennegruppen.