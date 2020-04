Der er stadig en hel del lande og territorier rundtomkring i verden, som endnu ikke har oplevet coronavirussen. Det er nogle af de fjerneste eller tyndest befolkede områder.

Mange af dem er små lande som Stillehavets Kiribati eller Solomonøerne. Eller også er det lande som Lesotho, Tadsjikistan eller Turkmenistan.

Verden har allerede set over tre millioner smittede med corona. 214 lande og territorier havde ifølge FN den 20. april mindst oplevet en smittet person, og 190 af dem har set smitten sprede sig lokalt. Det skriver Sky News.

I 166 lande er mennesker døde af sygdommen covid-19, eller de var i det mindste smittet, da de udåndede af forskellige årsager.

Blot fordi et land ikke melder om nogen smittede, betyder det ikke nødvendigvis, at de ikke har sygdommen. Nordkorea siger for eksempel selv, at de ikke har nogen smittede med corona. Men dets nabolande har alle haft smitten. Kina, Rusland og Sydkorea har haft deres del.

Fem lande og territorier siger, at det er lykkedes at udrydde smitten. Det er Anguilla, Grønland, Yemen og de caribiske øer St. Barts og Saint Lucia.

Disse fem steder har ikke længere nogen smittede, og de har ikke haft nogen dødsfald på grund af coronavirus.

Andre steder har man reduceret antallet af nye tilfælde dramatisk. Kina meldte onsdag om 22 nye tilfælde af smitte, men 21 af dem kom fra udlandet.

Også New Zealand fejrer sejren over virussen. Landet, der har 1.476 smittede, er nu godt på vej mod at eliminere coronavirussen.