Du bør skamme dig, bør du. Og for en sikkerheds skyld får du en plakat hængende om halsen med besked om at huske din ansigtsmaske.

Indonesien tager bastante metoder i brug for at få sin befolkning til at rette sig efter forskrifterne i forbindelse med corona-pandemien.

De tvinger deres indbyggere, der ikke holder afstand, til at recitere koranvers, blive inde i 'spøgelseshuse' og i det hele taget blive udskammet offentligt på de sociale medier. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Indonesien har indsat 340.000 tropper i to dusin byer for at opretholde reglerne for inddæmning af coronavirussen. Blandt andet ved at huske folk på at bære ansigtsmasker.

På dette foto, taget den 13. maj 2020, får en person, som ikke følger reglerne, et skilt med teksten »Jeg lover at bære min ansigtsmaske«. Foto: DIVA MARHA

Men visse provinsledere går et skridt videre for at sikre, at folk følger reglerne. Således har politiet i den vestlige Bengkulu-provins samlet en 40 mand stor trop for at finde synderne og udskamme dem.

Billeder af de forskammelige bliver lagt op på de sociale medier for at give fordømmelen maksimal effekt.

»Folk i Bengkulu har stadig ikke fattet alvoren af reglerne, specielt når det kommer til at bære masker og holde afstand,« siger hr. Martinah, Han er ansvarlig for Bengkulus offentlige orden.

»Reglerne er lavet for dem selv og deres familier,« tilføjer han til nyhedsbureauet AFP.

Oppe i den nordlige Acehprovins tvinger man dem, der ikke følger reglerne, til at recitere koranvers. Den lille del af indbyggerne, som ikke tilfører den tro, skal ikke udføre denne straf. De får blot en reprimande.

I hovedstaden Jakarta er straffen en toilettjans. Dem som ikke følge reglerne, skal gøre rent på de offentlige steder - heriblandt toiletterne!

I den østlige Sragen-egn bliver de, der ikke følger reglerne, smidt ind i forladte huse, som de lokale beboere tror er forheksede.

Der er stadig meget overtro på de kanter.