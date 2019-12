På én dag har Donald Trump fået både Gud og vælgerne i svingstaten Michigan på nakken.

Under et ellers succesfuldt vælgermøde i den vigtige svingstat Michigan, hvor B.T.s udsendte var blandt tilhørerne, antydede Donald Trump først, at den netop afdøde lokalpolitiker John Dingell er røget i helvede.

Og få timer senere udkom USAs mest magtfulde evangelistisk-kristne magasin, Christianity Today, med overskriften 'Trump bør sættes fra magten'.

Under det hådtpumpede Trump-rally i Kelloggs-hovedstaden Battle Creek, hvor præsidenten ellers høstede bifald efter bifald, blev jubelskrigene på et øjeblik vendt til skuffede buhråb.

Og i dag forlanger selv nogle af Donald Trumps mest trofaste støtter som senator Lindsay Graham og den republikanske minoritetsleder i Repræsentanternes Hus, Kevin McCarthy, at præsidenten siger undskyld - noget, Trump sjældent gør.

»Det var virkelig langt over stregen. Og Trump bør helt sikkert sige undskyld,« siger Lindsay Graham, der også er præsidentens golfpartner. Og den demokratiske flertalsleder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, kalder Trumps udtalelser 'taktløse og smagløse'.

Netop som den amerikanske præsident gik på scenen foran den fyldte sal i Kellogg Arena, fik han nyheden om, at det demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus havde godkendt rigsretssagen, hvor Trump er anklaget for hhv. magtmisbrug og forsøg på at forhindre kongressens arbejde.

En af de demokratiske ja-stemmer kom fra Michigans egen Debbie Dingell, der netop har overtaget pladsen fra sin mand, John Dingell, der døde tidligere på året.

»Jeg er sikker på, at John Dingell kigger ned på os nu ... eller måske kigger han op - hvem ved?«

Således antydede Trump, at John Dingell efter sin død var endt i helvede og ikke i himlen. Og da det gik op for de 10.000 tilskuere, hvad det var, Trump netop havde sagt, gik salen først død. Og siden oplevede Trump spredte buhråb fra sine egne supportere.

»Det er tydeligvis ikke gået op for Donald Trump, at demokraten John Dingell og hans sørgende enke også er meget populære iblandt republikanske vælgere. Dingell sad i kongressen i næsten 50 år. Og i Michigan så du før valget i 2016 mange forhaver med både Trump-skilte og Dingell-skilte.«

Sådan fortæller den lokalte radiovært og journaist Stephen Henderson til B.T.

Sådan ser overskriften ud i det magtfulde kristne magasin 'Christianity Today'. Ikke gode nyhehder for Donald Trump. Foto: CT Vis mere Sådan ser overskriften ud i det magtfulde kristne magasin 'Christianity Today'. Ikke gode nyhehder for Donald Trump. Foto: CT

Og mens Michigans Trump-vælgere stadig venter på en undskyldning, fik den rigsretssagsramte præsident endnu et skud for boven, og igen kom skuddet fra en uventet front.

Lige siden indsættelsen i januar 2017 har Trump således nydt massiv støtte fra USAs nykristne samfund, de såkaldte evangelister.

Og derfor kom det som et chok for både præsidenten og mange af hans nykristne fans, da USAs ledende kristne magasin Christianity Today udkom med overskriften »Trump bør fjernes fra magten«.

Bladet, der i sin tid blev grundlagt af det evangelistiske samfunds måske største og nu afdøde stjerne, prædikanten Billy Graham, skriver blandt andet:

Billy Graham var med til at grundlægge bladet 'Christianity Today'. Graham døde i 2018. Foto: PETER FOLEY - AFP Vis mere Billy Graham var med til at grundlægge bladet 'Christianity Today'. Graham døde i 2018. Foto: PETER FOLEY - AFP

»Vi lader normalt vores medlemmer drage deres egne konklusioner. Men vi kan ikke længere se stiltiende til. Vores nuværende præsident har brudt loven ved at bede en fremmed magt blande sig i vores valgkamp. Og hans Twitter-profil, der er fyldt med løgne og tilsvining, er et perfekt eksempel på et menneske, der er moralsk fortabt og forvirret.«

I 1998 skrev Billy Graham selv, at præsidentens manglende moral var med til at ødelægge USA. Og ifølge det nyeste nummer af Christianity Today bør samme moralske kodeks bruges i forbindelse med USAs nuværende præsident, Donald Trump.

På Twitter var præsidenten hurtig til at svare igen:

»Det venstreorienterede medie klarer sig ringe. Og de vil tilsynaladende hellere lade de venstreorienterede radikale tage deres religion og deres våben end at have Donald Trump som præsident.«

Den nu afdøde John Dingell var én af Barack Obamas gode venner ... og partifæller. Foto: MANDEL NGAN - AFP Vis mere Den nu afdøde John Dingell var én af Barack Obamas gode venner ... og partifæller. Foto: MANDEL NGAN - AFP

Og også via Twitter tog Franklim Graham, Billy Grahams søn, Donald Trumps parti:

»Hvor vover de at misbruge min fars navn for at forsvare deres ventreorienterede standpunkter? Min far stemte på Trump.«

Rigsretssagen imod Donald Trump er en kendsgerning. Men i øjeblikket skændes Trumps republikanere og Nancy Pelosis demokrater om selve rigsretssagens udformning.

Demokraterne vil have flere vidner. Republikanerne vil have sagen overstået uden yderligere vidner.