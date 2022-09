Lyt til artiklen

Normalt fører det klapsalver med sig, når det røde bånd klippes og et nyt bygningsværk officielt indvies.

Men i en video fra Congo, som florerer på de sociale medier, går det noget anderledes.

For i det samme båndet klippes, kollapser broen der indvies.

Ifølge nyhedsbureauet Khaama er der tale om en gangbro, som blev lavet for at hjælpe borgerne over en flod, der opstår i landets vådere måneder.

Det var meningen, at den skulle erstatte en gammel bro, som tit gik i stykker, når der var oversvømmelser.

Den mislykkede indvielse høster da også en del grin på Twitter, hvor nogle af kommentarerne lyder:

Hvem der står bag broen vides endnu ikke med sikkerhed. Ifølge Khaama og andre nyhedsbureauer er det en repræsentant fra regeringen, som klipper båndet.

På Twitter skriver flere dog, at kvinden er leder af en NGO, som har finansieret broen.