»Quantas styrtede aldrig,« sagde Dustin Hoffman i rollen som Raymond i filmen Rain Man fra 1988.

Og her over 30 år efter, er der heller ikke en finger at sætte på det australske flyselskabs sikkerhed.

I den nyeste statistik over verdens sikreste flyselskaber, topper Quantas nemlig endnu en gang listen.

Det er hjemmesiden Airlinerating.com som har vurderet 405 flyselskaber over hele verden for at kåre de 20 sikreste flyselskaber.

De 405 flyselskaber er blevet vurderet ud fra 12 forskellige kriterier. Det er for eksempel blevet undersøgt, hvordan flyselskaberne ledes. og om de har haft flystyrt eller andre alvolige hændelser.

På listen er blandt andre Lufthansa, United Airlines og SAS, men den ultimative vinder indtager Quantas for femte år i træk.

Grunden til, at det australske selskab med kænguru-logoet topper listen, er ifølge Geoffrey Thomas, der er chefredaktøren på AirlineRatings, at de på flere parametre overgår konkurrenterne:

»Qantas er en klar vinder på grund af sin ledende rolle i flyindustrien indenfor sikkerhed og innovation,« siger chefredaktør på AirlineRatings, Geoffrey Thomas, til CNN.

De 20 sikreste flyselskaber i 2019 Air New Zealand Alaska Airlines All Nippon Airways American Airlines Austrian Airlines British Airways Cathay Pacific Airways Emirates EVA Air Finnair Hawaiian Airlines KLM Lufthansa Qantas Qatar Airways Scandinavian Airline System Singapore Airlines Swiss United Airlines Virgin group of airlines (Atlantic and Australia) Kilde: AirlineRatings.com

Selskabet har blandt andet åbnet den første rute direkte fra Australien til Europa, hvor der undervejs på jomfrurejsen blev indsamlet data om passagerenes aktivitetsniveau samt spise- og søvnmønstre.

AirlineRatings udnævner kun én vinder, mens de øvrige 19 selskaber ikke rangordnes.

Geoffrey Thomas forklarer dog, at man roligt kan flyve med alle flyselskaberne i top 20:

»Selskaberne i top 20 er alle exceptionelle og sætter standarden, når det kommer til sikkerhed og pålidelighed,« siger Geoffrey Thomas.

Heldigvis har flysikkerheden generelt været stigende i mange år.

2017 blev det sikreste år nogensinde med 10 dødelige flyulykker med tilsammen 44 døde, skriver TV 2.

I 2018 var tallet dog betydeligt højere.

Det hollandske researchcenter for flytrafik To70 registrerede i samarbejde med luftfartssikkerhedsnetværket Aviation Safety Network 15 fatale ulykker, hvor i alt 556 personer mistede livet.