Det er ikke New York eller London, Paris eller Dubai. Heller ikke Beijing, L.A. eller Tokyo. Det er endda heller ikke Mekka, der er verdens mest besøgte by.

Byen byder hvert år på flere internationale besøgende og er en fjerdedel mindre end New York. Den har heller aldrig været vært for De Olympiske Lege, og den største lufthavn i byen betragtes ikke som en af verdens største.

Men for tredje år i træk er Bangkok den mest besøgte destination på planeten. Hele 20,05 millioner internationale turister besøgte i 2017 byen, lyder det ifølge MasterCards årlige Global Destination Cities Index. Det skriver news.com.au.

Den thailandske hovedstad slog således London, der måtte 'nøjes' med 19,83 millioner. Paris fik 'kun' 17,44 millioner besøgende, Dubai 15,79 millioner og Singapore 13,91 millioner.

London er også blandt en af verdens mest populære turistbyer. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere London er også blandt en af verdens mest populære turistbyer. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Bangkok forventes at øge sit årlige besøgstal med yderligere 9,06 pct. ved årets udgang.

Besøgstallene dækker over både fritids- og forretningsrejsende.

På trods af strande i verdensklasse, summende storbyer og misundelsesværdigt klima er ikke en eneste australsk by placeret i top-10.

»London, Bangkok og de andre topdestinationer er alle så forskellige, men har fortsat en ting til fælles: De har fundet ud af, hvordan man kan fange turisters interesse og få dem til at bruge deres penge,« fortæller MasterCards direktør for globale byer, Miguel Gamiño Jr.

Dubai er den by i verden, hvor turister i 2017 lagde flest kontanter. Foto: GIUSEPPE CACACE Vis mere Dubai er den by i verden, hvor turister i 2017 lagde flest kontanter. Foto: GIUSEPPE CACACE

»De rejsende er uden tvivl en afgørende drivkraft for at tjene penge i disse populære byer. De bruger alt fra hoteller over taxier til restauranter samt kurbade til tøj og andre varer,« siger han.

Mens Bangkok var verdens mest besøgte by i 2017, var Dubai den by, hvor besøgende lagde de fleste penge.

Dubai topper listen over overnatninger i internationale besøgsudgifter med et samlet beløb på 41,9 mia. dollar i 2017. Den efterfølges af Mekka (26,03 mia. dollar), London (24,61 mia. dollar), Singapore (24,01 mia. dollar) og Bangkok (23,08 mia. dollar).

Fakta De ti mest besøgte byer i 2017: Bangkok – 20,05 mio. besøgende

London – 19,83 mio. besøgende

Paris – 17,44 mio. besøgende

Dubai – 15,79 mio. besøgende

Singapore – 13,91 mio. besøgende

New York – 13,13 mio. besøgende

Kuala Lumpur – 12,58 mio. besøgende

Tokyo – 11,93 mio. besøgende

Istanbul – 10,70 mio. besøgende

Seoul – 9,54 mio. besøgende Kilde: MasterCard Index.

Prag, Wien, Shanghai, Amsterdam og Rom udgik fra sidste års top-10.