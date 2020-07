Luften i Louisville, Kentucky, var lørdag tyk af aggressioner. To bevæbnede militser stod ansigt til ansigt, kun adskilt af politifolk og soldater fra den nationale garde.

På en plads midt i byen stod omkring 100 medlemmer af NFAC; en sortklædt afroamerikansk milits bevæbnet med automatrifler, pumpguns og håndvåben.

Ikke langt derfra - bag et opsat stålhegn - stod et mindre antal medlemmer af Kentucky ‘Three Percenters'. En højreradikal gruppe af såkaldte 'preppers', der på forhånd havde annonceret, at de ville have 'boots on the ground', når NFAC afholdt demonstration i byen.

Omkring klokken 01:00 lokal tid blev tre skud affyret. Forsamlingen af militante afroamerikanere spredtes til alle sider. Nogle kastede sig ned på jorden. Andre tog ladegreb på deres våben og indtog skydeposition.

Medlemmer af NFAC samles i Louisville, Kentucky den 25. juli. Efter vådeskudsulykken med tre sårede, fortsatte demonstrationen som planlagt.

NFAC er opstået denne sommer som respons på de mange sager om drab på sorte i USA. Militsen blev første gang observeret 12. maj 2020 til en demonstration mod politiets efterforskning af drabet på Ahmaud Marquez Arbery, en ubevæbnet 25-årig afroamerikaner, der blev dræbt af tre hvide bevæbnede mænd i en pickup-truck.

Lokale medier rapporterede, at bevæbnede medlemmer af 'Black Panther' deltog i demonstrationer, men det viste sig at være medlemmer af den nystartede bevægelse NFAC. Navnet er en forkortelse af 'Not Fucking Around Coalition'.

I juni blev der afholdt en lignende demonstration i Atlanta omhandlende sagen om Rayshard Brooks, en 27-årig afroamerikaner der blev skudt af politiet. Rayshard Brooks søster blev eskorteret til demonstrationen af NFAC.

Medlemmerne af NFAC er tidligere soldater, der har modtaget skydetræning i den amerikanske hær, og som nu benytter sig af retten til at bære våben. Militsens leder er den tidligere DJ og rapper, John Johnson, der er bedre kendt under navnet 'Grandmaster Jay'.

Grand Master Jay, tidligere rapper - nu leder af den væbnede afroamerikanske milits, NFAC. Her er han fotograferet under en protest i byen Louisville, Kentucky, 25. juli 2020.

Grandmaster Jay har i en tale afvist, at NFAC har noget at gøre med den kommunistiske Black Panther-bevægelse, der opstod som en bevæbnet borgerrettighedsbevægelse for sorte sidst i 1960'erne.

NFAC lægger også afstand til den fredelige Black Lives Matter-bevægelse, der har afdelinger i flere lande, herunder også i Danmark.

»Vi er en sort milits. Vi er ikke protestmagere, vi er ikke demonstranter. Vi kommer ikke for at synge, vi kommer ikke for at råbe slagord. Det er ikke det, vi gør,« udtalte Grandmaster Jay til mediet Newsweek i forbindelse med en manifestation i byen Atlanta på den amerikanske uafhængighedsdag, 4. juli.

Her marcherede mellem 100 og 200 bevæbnede medlemmer af NFAC til Stone Mountain Park, der regnes for et helligt sted for Ku Klux Klan. Her krævede de et stort konføderat mindemonument, der er indgraveret i en klippe, fjernet.

Et kvindeligt medlem af NFAC.

Lørdagens demonstration i Louisville drejede sig så om 26-årige Breonna Taylor, der blev dræbt, mens hun sov i sin seng.

Drabet skete ifølge amerikanske medier i forbindelse med, at tre civile betjente stormede Taylors hus i jagten på en mistænkt narkohandler, som senere viste sig allerede at være i politiets varetægt.

Tre personer blev såret, da skuddene faldt ved demonstrationen i Louisville. De foreløbige undersøgelser tyder dog på, at der var tale om en vådeskudsulykke, da et våben båret af et NFAC-medlem gik af.

Alle tre sårede er uden for livsfare, men politiet advarede efterfølgende om, at situationen kunne være gået frygteligt galt, og opfordrer de væbnede militser til at udvise større ansvarlighed.