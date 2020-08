Efter eget udsagn elsker Donald Trump god rockmusik. Men mange af de bedste rockmusikere elsker ikke Trump.

Faktisk er flere af verdens største rockstjerner i gang med at sagsøge præsidenten, så han ikke længere kan 'misbruge' deres sange.

Senest er det den canadiske rocklegende Neil Young, der har hevet Donald Trum i retten. Og i sagsanlægget skriver Neil Young bl.a.:

»Undertegnede kan ikke med god samvittighed tillade brugen af sin musik i forbindelse med en kampagne domineret af had, uvidenhed og splittelse.«

Ikke Trump-fan. Neil Young er den seneste rockstjerne, der sagsøger Donald Trump for ulovlig brug af musik. Foto: ALICE CHICHE - Reuters Vis mere Ikke Trump-fan. Neil Young er den seneste rockstjerne, der sagsøger Donald Trump for ulovlig brug af musik. Foto: ALICE CHICHE - Reuters

I Neil Youngs tilfælde drejer det sig specielt om sangen 'Rocking in the Free World', som Donald Trump har brugt til sine kampagnemøder siden 2015 og senest spillede til sit 20. juni-valgmøde i Tulsa, Oklahoma, hvor dusinvis af tilhørere ifølge avisen New York Times angiveligt blev smittet med covid-19.

Ifølge musikmediet Pitchfork fastholder Donald Trump og hans kampagne, at de har ansøgt om og fået tilladelse til brug af musikken.

Men Neil Young er ikke enig. Og ifølge bladet Rolling Stone forlanger den 74-årige rocklegende et ukendt beløb i erstatning.

Efter eget udsagn er Donald Trump stor tilhænger af klassisk rockmusik. Og til præsidentens tredje bryllup i 2005 optrådte selveste Billy Joel som en del af underholdningen.

Når man som undertegnede har været til adskillige Trump-rally'er kan man næsten blive træt af ellers uopslidelige klassiske rocksange som Elton John's 'Rocket Man' og Rolling Stones' 'You Can't Always Get What You Want'.

Men hvis både Sir Mick Jagger og Sir Elton John får deres vilje, og hvis den eksploderende amerikanske coronaepidemi tillader det, så kan det godt være, at Trump må nøjes med at spille sange fra C-stjerner som Ted Nugent og Kid Rock, to af de ganske få rockere, der gengælder Trumps ellers ulykkelige kærlighed.

Resten af de store rocknavne vil gøre hvad som helst for ikke at blive sat i forbindelse med Trump-kampagnen. Og ligesom Neil Young er nogle af verdens største musikstjerner ikke bange for at gå rettens vej.

Her er nogle af de mange rockstjerner, der forbyder Trump at spille deres sange til fremtidige vælgerfester.

Ikke Trump-fan. Adele kan bedre lide demokraterne. I 2016 støttede hun derfor Hillary Clinton. Foto: ROBYN BECK - AFP Vis mere Ikke Trump-fan. Adele kan bedre lide demokraterne. I 2016 støttede hun derfor Hillary Clinton. Foto: ROBYN BECK - AFP

ADELE, 'Rolling in the Deep'

Den britiske platinstjerne var allerede ude med riven i 2016. Hun forbød Trump at bruge sin hitsang. Og for at føje spot til skade anbefalede den i dag 32-årige popstjerne og enlige mor Trumps modstander, Hillary Clinton.

Ikke Trump-fans. The Beatles – med George Harrison yderst til højre. Foto: Allan Moe Vis mere Ikke Trump-fans. The Beatles – med George Harrison yderst til højre. Foto: Allan Moe

BEATLES, 'Here Comes the Sun'

Det var salig George Harrisons familie, der forbød Trump at bruge den optimistiske Harrison-sang fra Beatles' sidste officielle album 'Abbey Road'. Harrisons søn Dahni bemærkede, at Trump i stedet kunne bruge en anden af faderens sange, 'Beware of Darkness'.

Ikke Trump-fan. Bruce Springsteen skræmte Trump væk ved at støtte Hillary Clinton. Foto: BERTRAND GUAY - AFP Vis mere Ikke Trump-fan. Bruce Springsteen skræmte Trump væk ved at støtte Hillary Clinton. Foto: BERTRAND GUAY - AFP

BRUCE SPRINGSTEEN, 'Born in the USA'

Springsteen benyttede en anden fremgangsmåde. Således anbefalede The Boss, at alle burde stemme på Trumps modstander, Hillary Clinton. Som resultat begyndte Trumps tilhængere til samtlige vælgermøder at buhe, når Bruce-sangen blev spillet. Snart holdt Trump op med at bruge 'Born in the USA'.

Ikke Trump-fans. Steven Tyler fra gruppen Aerosmith. De har pudset advokaterne på Trump. Foto: ROBYN BECK - AFP Vis mere Ikke Trump-fans. Steven Tyler fra gruppen Aerosmith. De har pudset advokaterne på Trump. Foto: ROBYN BECK - AFP

AEROSMITH, 'Dream On' og 'Living on the Edge'.

I forbindelse med begge hitsange modtog Trump trussel om retssag fra supergruppens advokater. Som resultat forsvandt sangene allerede i 2016 fra den kommende præsidents playliste.

Ikke Trump-fan. Elton John synes, at Trump skal benytte Ted Nugent-musik i stedet for John-musik. Foto: MARIO ANZUONI - Reuters Vis mere Ikke Trump-fan. Elton John synes, at Trump skal benytte Ted Nugent-musik i stedet for John-musik. Foto: MARIO ANZUONI - Reuters

ELTON JOHN, 'Rocket Man'

Donald Trump spillede ikke alene Elton John-sangen igen og igen. Præsidenten gav også den nordkoreanske diktator Kim Jong Un øgenavnet 'Little Rocket Man'. I flere interview understregede Elton John, at han intet personligt havde imod Trump. Dog mente John (efter eget udsagn), at en amerikansk kunstner som den stærkt højreorienterede guitarist Ted Nugent ville 'passe bedre' i Trumps regi. Så sent som i juni brugte Trump dog stadig sangen 'Rocket Man'.

Ikke Trump-fan. Queens Brian May er helst fri for at få gruppens musik benyttet til Trumps vælgerfester. Foto: PETER PARKS - AFP Vis mere Ikke Trump-fan. Queens Brian May er helst fri for at få gruppens musik benyttet til Trumps vælgerfester. Foto: PETER PARKS - AFP

QUEEN, 'We Are the Champions'

Det kan være svært at modstå den måske bedste rock-sejrshymne nogensinde. Og selv om det var salig Freddie Mercury, der skrev sangen, så slog guitarist, sanger og komponist Brian May fast, at Trump fremover skulle holde nælderne fra 'We Are the Champions'.

Andre musikstjerner, der frabeder sig Trump-brug af deres sange, inkluderer:

Guns N' Roses, Linkin Park, Nickelback, Panic at the Disco, Pharrell Williams, Prince, R.E.M, Rihanna, Rolling Stones, Tom Petty.