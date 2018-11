Stjernerne holder sig ikke tilbage med at vise deres støtte til forskellige politikere op til et valg i USA.

Midtvejsvalget er ingen undtagelse, og selvom mange stjerner tager afstand til præsidenten Donald Trump, er der også flere, som viser deres støtte til selvsamme person.

Det skriver Expressen.

Kanye West

Kanye West med sin røde 'Make America Great Again'-kasket. Foto: SAUL LOEB Vis mere Kanye West med sin røde 'Make America Great Again'-kasket. Foto: SAUL LOEB

Et af de mest kendte eksempler på kendte, der støtter præsidenten, er rapperen Kanye West, som flere gange er set med en rød ’Make America Great Again’-kasket og som på Twitter bestemt ikke har været tilbageholdende med at vise sin sympati for præsidenten.

Kasketten blev verdenskendt under præsidentvalgkampen for to år siden, da den klare farve og det markante slogan blev en af de markører, Trump-støtter gerne viste sig offentligt med.

Dog kunne den seneste uge tyde på, at rapperen har fortrudt sin støtte til Trump, skrev B.T. sidste uge.

Vi skal dog ikke længere tilbage end til den 11. oktober i år, før Kanye stadig med glæde omgik Trump. Her var han nemlig inviteret til frokost i Det Hvide Hus.

Skuespiller James Woods. Foto: JOE KLAMAR Vis mere Skuespiller James Woods. Foto: JOE KLAMAR

James Woods

Skuespilleren James Woods, som blandt andet er kendt fra ’Casino’ og tegnefilmen ’Herkules’, er ikke bange for at vise sin støtte til Donald Trump.

Han har jævnligt delt sine politiske holdninger på særligt Twitter.

Senest kom han i vælten for en række tweets, han skrev i forbindelse med de mange rørbomber, der blev sendt til forskellige demokratiske politikere og mediet CNN i oktober.

Han kaldte rørbomberne for et ’tydeligt politisk stunt’, som skulle give sympati til Demokraterne og på den måde skaffe dem stemmer, skrev blandt andet USA Today.

Skuespiller Roseanne Barr. Foto: VALERIE MACON Vis mere Skuespiller Roseanne Barr. Foto: VALERIE MACON

Det er en holdning, som han delte med præsidenten selv.

Roseanne Barr

Den kontroversielle skuespiller Roseanne Barr endte med at blive fyret fra tv-showet af samme navn – ’Roseanne’ – fordi hun sammenlignede tidligere præsident Barack Obamas tidligere rådgiver Valerie Jarrett med en abe, skrev The Guardian tilbage i maj.

Inden den grove sammenligning havde skuespilleren allerede åbnet op for den politiske pose og direkte fortalt, at hun støtter Donald Trump.

Skuespiller Jon Voight. Foto: LUCY NICHOLSON Vis mere Skuespiller Jon Voight. Foto: LUCY NICHOLSON

Jon Voight

Skuespilleren Jon Voigt, som blandt andet er kendt fra filmen 'Mission Impossible', tv-serien '24 timer' og ’National Treasure’, fortalte for et par uger siden til Fox News, at han er glad for Trump.

»Virakken er fordi han (Trump, red.) er effektiv. Han gør faktisk, hvad han sagde, han ville. Er det ikke enestående i sig selv?,« spurgte skuespilleren blandt andet retorisk.