Mens vi i Danmark endnu befinder os i bunden af en potentielt opadgående smittekurve, ser det noget anderledes ud i Storbritannien.

Her er man nemlig gået fra at have i omegnen af 60.000 dagligt nye smittede med corona til nu at være nede i et leje omkring 12.000.

Og det er altså et så markant fald, at briterne så småt er begyndt at se lys for enden af tunnelen, fortæller B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

»Briterne er rigtig møre, og de savner friheden,« siger han indledningsvis og fortsætter:

»Men med de tal, vi ser nu, er meldingen, at man er ved at være ovre på den anden side. Smitteprocenten i storbyerne er på det laveste siden maj, og man forventer også en normalisering af samfundet i maj i år,« siger han.

I løbet af efteråret og vinteren har man i Storbritannien lukket gradvist mere ned med ganske få undtagelser, og i begyndelsen af januar blev den hidtil mest omfattende nedlukning siden marts sidste år sat i værk.

Restriktionerne betød blandt andet, at indbyggerne skulle blive hjemme og kun gå ud, hvis de skulle købe de mest nødvendige ting i form af dagligvarer eller medicin. Samtidig måtte de kun mødes med én person uden for deres egen husstand, og skolerne blev lukket.

Og det er formentlig også her, man ifølge Jakob Illeborg kan finde dele af årsagen til det markante fald i det daglige antal af nye smittede.

»Den langvarige nedlukning har tilsyneladende haft en effekt i store dele af landet. Det er en dramatisk nedgang, de oplever, og de tilskriver det også vaccinerne, som man begyndte med allerede i begyndelsen af december,« siger han videre.

Foruden et fald i det daglige antal af smittede oplever landet et markant faldt i antallet af døde og indlagte.

»De mest sårbare er også blevet vaccineret nu, så man er ikke helt så bange, som man har været tidligere.«

Immunitet og vacciner

Spørger man Christian Wejse, der er speciallæge i infektionsmedicin ved Aarhus Universitet, peger han også på vaccinerne som en del af forklaringen på det markante fald i nye smittede.

»Det er svært at sætte en finger på, hvad der nøjagtig er årsagen, men de har været i gang med et effektivt vaccineprogram siden december, og så har briterne været hårdt ramt ad flere omgange både i foråret og nu her,« siger han og tilføjer:

»Sådan en epidemi begynder at tabe pusten, når der er tilstrækkelig mange, der er immune, for så har virusset svært ved at finde nogen, det kan smitte. Man kunne godt have en formodning om, at antallet af immune er betydelig større i Storbritannien end i Danmark, hvor vi ligger på seks til syv procent.«

I Danmark er det øjeblikkelige billede egentlig også ganske positivt. Men ifølge flere eksperter ulmer den britiske mutation under overfladen, og det kan i værste fald betyde en markant stigning i antallet af smittede i marts og april.

Viggo Andreasen, der er lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet, fortalte til B.T. for ganske få dage siden, at vi godt kan se ind i et tal, der hedder mellem 1.000 og 2.000 smittede.

»Hvis tingene er, som de er lige nu, kan vi have mellem 1.000 og 2.000 smittede om dagen i midten af april, fordi den britiske mutation både er i spil og i vækst. Og hvis vi samtidig sender flere elever tilbage i skole, så bliver tallet endnu større. Det siger sig selv,« lød det.