Det er blevet sået tvivl om, hvorvidt et billede af sovende Ryanair-medarbejdere er opstillet eller ej. Nu er Ryanair selv gået ind i diskussionen ved at dele overvågningsvideoen fra den pågældende nat, hvor billedet blev taget.

På billedet ser man medarbejderne ligge og sove på gulvet i et besætningsrum. Rummet er lyst fuldstændig op, og nogle af medarbejderne dækker deres ansigt for lysskæret.

Billedet blev taget den 13. oktober, hvor medarbejderne var strandede på grund af stormen Leslie i Portugal, og Ryanair blev anklaget for ikke at behandle sine medarbejdere ordentligt.

Efterfølgende er det gået verdenen rundt, hvor britiske såvel som australske medier har skrevet om det.

Alle hoteller i nærområdet skulle have været fuldt booket på grund af efterårsferie, og derfor var besætningen angiveligt forvist til gulvet.

Men det viser sig ikke at være helt rigtigt.

Flyselskabet har torsdag frigivet optagelser fra det lokale, hvor billedet blev taget. Her ser man besætningen på i alt 24, der samler sig sammen og derefter lægger sig på gulvet for at tage billedet.

'Der florerer et falsk billede af Ryanair-medarbejdere, der sover i kabinerummet. Se videoen her,' skriver Ryanair på deres Twitter.

Ryanair exposes fake photo of cabin crew sleeping in crew room. Watch video here: pic.twitter.com/tzTn6EHsKH — Ryanair (@Ryanair) October 17, 2018

Dog fastholder den tidligere pilot Jim Atkinson, der delte billedet på Twitter i første omgang, at medarbejderne ikke er blevet behandlet ordentligt.

'Alle vidste, at billedet var taget i protest. Faktum er: Der var flere besætninger, der var strandet i en lufthavnsterminal, og Ryanair gjorde intet for at forpleje dem med hotel eller endda mad og vand,' skriver Jim Atkinson efter overvågningsvideoen er kommet frem.

En talsmand fra Ryanair har desuden udtalt, at personalet opholdt sig kort tid i besætningsrummet, før de blev henvist til en VIP-lounge.

Dette kan ikke tydes ud fra den delte overvågningsvideo.