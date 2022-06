Lyt til artiklen

'Putin taler om dig.'

Sådan lød det pludselig i en strøm af sms'er og mail til forretningsmanden Bill Browder.

Den russiske præsident har ikke for vane at navngive sine fjender offentligt.

Men 16. juli 2018 nævnte han alligevel navnet på Bill Browder, der nu igen er topaktuel efter Ruslands invasion af Ukraine.

På et møde for fire år siden med daværende præsident i USA, Donald Trump, sagde Vladimir Putin, at han ville gå med til at lade USA afhøre russiske efterretningsofficerer, hvis Rusland kunne afhøre amerikanere, der havde begået forbrydelser i landet.

Her bad Putin direkte om at få udleveret Bill Browder, da han havde tjent 1,5 milliarder dollar i Rusland uden at betale skat.

Bill Browder havde dog fået britisk statsborgerskab, så USA kunne slet ikke udlevere ham til Rusland.

»Jeg tror, ​​at Putin opfatter det, jeg laver, som ekstremt respektløst. Og respektløshed er det, Putin tolererer mindst af alt. Det er ligesom hierarki i et fængsel. Hvis jeg slipper af sted med at være respektløs over for ham, så kan andre også,« siger Bill Browder til det norske medie Dagbladet Børsen, der netop har mødt ham i London.

Bill Browder har i mange år ført en kamp mod de russiske rigmænd, kaldet oligarkerne.

Og den kamp har betydet, at folk nu kimer ham ned.

»Før krigen opfattede folk mit arbejde, som om jeg var skilt og ikke kunne lade være med at tale om min eks,« siger Bill Browder til det norske medie og tilføjer:

»Nu vil alle tale med os.«

Siden invasionen har de fleste lande sørget for en række sanktioner mod de rige oligarker.

Og Putin-kritiske personer som Bill Browder får da også en masse positiv opmærksomhed fra vestlig side.

»Det er en bevidst strategi lige nu fra de vestlige lande, at de lige nu laver så stort en boykot som muligt af alt fra Rusland. Derfor vil personer, som allerede har konflikter med Rusland få vind i sejlene,« siger Christine Nissen, der forsker i udenrigspolitik og diplomati ved Dansk Institut for Internationale Studier.

Hele årsagen til Bill Browders kamp mod oligarkerne var, da hans fond i slutningen af halvfemserne investerede i et olieselskab i Rusland.

Pludselig overtog russiske rigmænd hovedparten af aktierne i olieselskabet, og Bill Browder mistede en fomue.

Altså et brutalt møde med den korruption, der hærgede i Rusland i den periode.

Bill Browder startede i 2004 en retssag mod de russiske oligarkers store olieselskaber.

Det betød, at han selv fik forbud mod at være i Rusland, og Bill Browders advokat Sergej Magnitskij blev arresteret og fængslet.

Cirka et år sad advokaten bag tremmer, inden han lige pludselig døde.

Bill Browder, Magnitskijs familie og en række menneskerettighedsaktivister mener, at de kan bevise, at Magnitskij blev dræbt.

De har fremlagt dokumentation for at bevise tortur i fængslet, og at han ikke modtog sundhedspleje, da han havde hårdt brug for det, men de russiske myndigheder hævder, at han døde af et hjerteanfald.

»Hvis han ikke havde arbejdet for mig, havde han været i live i dag. Selvfølgelig føler jeg et ansvar,« siger Bill Browder til det norske medie.

Han synes også, at de sanktioner, der nu er lavet mod oligarkerne, skal ramme endnu flere.

Bill Browder mener, at oligarkerne har haft alt for frie rammer til at bygge mondæne boliger og lave penge i særligt London, hvor Bill Browders eget firma har hovedkvarter.

Så han vil have strammet endnu mere op.

»I de sidste 22 år har oligarkerne været klar over, at nogen vil gå efter deres penge. Disse penge er udbytte fra kriminalitet, men er investeret i strukturer her i London, som ingen kan trænge ind i,« siger forretningsmanden til Dagbladet Børsen.