En kun 14-årig dreng var blandt de 18 personer, der blev dræbt under masseskyderiet i den lille amerikanske by Lewiston tidligere på ugen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Endnu har myndighederne ikke officielt sat navne på ofrene, men det har mange af de pårørende og dermed er der komme ansigter på de fleste af dem, der mistede livet i massakren.

Politiet er stadig på jagt efter den formodede gerningsmand. Det formodes at være 40-årig Robert Card, der er efterlyst.

Lignende hjerter er hængt op overalt i Lewiston for at vise støtte til de overlevende. Foto: Joseph Prezioso/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Lignende hjerter er hængt op overalt i Lewiston for at vise støtte til de overlevende. Foto: Joseph Prezioso/AFP/Ritzau Scanpix

Og en af ofrene for hans ugerning var altså den 14-årige Aaron Young, der deltog i en turnering på et af de to gerningssteder, bowlinghallen Just-In-Time Recreation, sammen sin far 53-årige Bill Young. Også han blev dræbt.

Farens bror har bekræftet dødsfaldene over for Reuters.

I bowlinghallen blev også 53-årige Tricia Asselin skudt og dræbt.

Hun arbejdede dér, men var der på en friaften med sin søster, der blev såret – har deres bror bekræftet over for CNN.

Tricia Asselin. Foto: Facebook Vis mere Tricia Asselin. Foto: Facebook

Den 76-årige Bob Violette var træner for et af ungdomsbowlingholdene, og derfor var han også i Just-In-Time Recreation onsdag aften. Hvor han blev dræbt.

Det har hans datter bekræftet over for WBZ-tv.

I bowlinghallen blev også vennerne Jason Walker and Michael Deslauriers dræbt.

Ifølge et opslag fra sidstnævntes far på Facebook døde de, mens de forsøgte at beskytte deres hustruer og adskillige børn.

Jason Walker (tv.) og Michael Deslauriers. Foto: Facebook Vis mere Jason Walker (tv.) og Michael Deslauriers. Foto: Facebook

Et andet gerningssted var Schemengees Bar and Grille.

Som tidligere omtalt her hos B.T. blev manageren Joseph Walker her skudt og dræbt, da han forsøgte at standse skyderiet.

Samme sted blev en større gruppe af døve personer, der deltog i en såkaldt 'cornhole'-turnering, alle dødsofre midt i den hyggelige aften.

Her mistede Bryan MacFarlane, Joshua Seal, Steve Vozzella og Bill Brackett deres liv ifølge Daily Mail.

Joshua Seal (th.) og hustruen Elizabeth Seal. Vis mere Joshua Seal (th.) og hustruen Elizabeth Seal.

»Det er med tungt hjerte, at jeg kan fortælle jer, at Joshua Seal er gået bort … nej, han blev myrdet i masseskyderiet i Lewiston 25. oktober,« som Joshua Seals hustru, Elizabeth Seal skriver på Facebook:

»Det føles stadig uvirkeligt.«

Også Peyton Brewer-Ross var med her og blev dræbt, har hans bror fortalt til CNN.

»Han tog bare afsted for at spille 'cornhole' (et spil, hvor en pose med bønner skal kastes gennem et hul på en plade, red.). Han er den rareste person, man nogensinde kommer til at møde,« lyder det fra Ralph Brewer:

Peyton Brewer-Ross. Foto: CNN Vis mere Peyton Brewer-Ross. Foto: CNN

»Han sagde aldrig noget ondt om nogen.«

Også Arthur Strout blev dræbt på Schemengees Bar and Grill, hvor han spillede pool med sin far, der tog tidligere hjem og derfor overlevede.

»Det var egentlig meningen, at han skulle køre med mig, fordi han ikke havde sin bil med, men han besluttede sig for at blive,« siger faren Arthur Barnard til CBS News.