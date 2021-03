Hverdagen er mandag vendt tilbage til indbyggerne i millionbyen Sydney. Livet er vendt tilbage.

»Vi fortjener topkarakter for det, vi har gjort så godt,« som epidemiologen Heather Gidding siger.

Med ansættelse på University of Sydney har hun på første række kunnet se den store indsats – og det store offer – der er blevet gjort med stramme restriktioner, siden coronapandemiens udbrud sidste år.

Og det er det, der har betydet, at nærmest samtlige betydende restriktioner mandag ved midnatstid omvendt er blevet fjernet i Australiens folkerigeste delstat, New South Wales.

Der må igen synges og danses i Sydney. Foto: STEVEN SAPHORE Vis mere Der må igen synges og danses i Sydney. Foto: STEVEN SAPHORE

Her har der kun været registreret to lokale smittetilfælde i de seneste to måneder, begge kædet sammen med et såkaldt karantænehotel, hvor alle udefrakommende skal forbi ved ankomsten. Og det er blandt derfor, at eksempelvis Sydney igen sprudler af (normalt) liv:

Ifølge de nye retningslinjer for New South Wales ser det nu sådan ud:

For første gang i over et år er det nu tilladt at både danse og synge overalt.

Barer, restauranter, cafeer, teatre, diskoteker og biografer er igen åbne.

Der er ikke længere maskepåbud i offentligheden, selv om det dog stadig 'stærkt anbefales' i offentlig transport.

Borgere må nu desuden samles privat i en størrelsesorden på op mod 100 personer indendørs og 200 personer udendørs. Men man må faktisk gerne være endnu flere – så skal man bare kunne fremlægge en såkaldt smittesporingsplan. Og der er heller ikke længere restriktioner i forbindelse med begravelser, bryllupper eller andre store festligheder.

»Den eneste måde, hvorpå virussen igen kan slippe ud i samfundet, er, hvis det slipper ud fra karantænehotellerne,« siger epidemiologen Heather Gidding til ABCNews:

»Derfor er vaccination af de personer, der arbejder i grænsefladen mellem de oversøiske ankomster og den almindelige befolkning, så vigtig.«

Det eneste, indbyggerne i eksempelvis landet største by, Sydney, reelt skal bekymre sig om nu, er at tjekke ind på en app fra sundhedsmyndighederne, når de går ud for at spise, drikke og så videre. Det skal være med til at hjælpe smittesporingen i fremtiden.

Mandag er Brisbane ramt af ny nedlukning. Foto: PATRICK HAMILTON Vis mere Mandag er Brisbane ramt af ny nedlukning. Foto: PATRICK HAMILTON

Det er dog ikke alle steder i Australien, at man er lige så langt i udryddelsen af coronasmitte.

At der stadig er store udfordringer andre steder, illustreres i øvrigt meget godt af situationen i landets tredjestørste by, Brisbane, der ligger lige nord for delstatsgrænsen til New South Wales.

For her er mere end to millioner mennesker blevet beordret til at holde sig hjemme i de næste tre dage, fordi fire er testet positive uden for byens karantænehoteller.

En større lockdown er trådt i kraft mandag klokken 17 lokal tid, og det betyder eksempelvis, at alle skoler lukker fra tirsdag, mens restauranter og cafeer kun må sælge takeaway. Alle borgere opfordres desuden til at bære maske overalt.