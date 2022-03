Før Ruslands invasion af Ukraine var han for langt de fleste personer herhjemme fuldkommen ukendt.

Men nu er verden kommet på navn med manden, som først og fremmest blev kendt for et billede, hvor han sidder og ser tvær ud for enden af et meget langt bord. I den anden ende sidder Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Men hvem er manden for enden af bordet?

Svaret giver et interessant indblik i Putin og krigen i Ukraine.

Mandens navn er Sergej Sjojgu. Han er 66 år gammel. Og så er han oprindeligt fra den russiske delstat Tuvan, der ligger ved grænsen mellem Rusland og Ukraine.

Netop Sjojgus oprindelse er væsentlig for forståelsen af manden, som eksperter mener er blandt den russiske præsident Putins absolut vigtigste allierede. Specielt når det kommer til invasionen af Ukraine.

Sjojgu er nemlig Ruslands forsvarsminister. Det er en post, han har indtaget siden november 2012, hvor han gik fra at være guvernør i Moskva-regionen og minister for nødsituationer til et lede den tidligere supermagts militær.

Sjojgus vej til den inderste cirkel af Putins inderkreds har taget mange år. Og den er måske bedst beskrevet af en lokalpolitiker fra Sjojgus hjemstavn Tuva.

Sergej Sjojgu ved et møde med Putin under krigen i Ukraine. Foto: SPUTNIK Vis mere Sergej Sjojgu ved et møde med Putin under krigen i Ukraine. Foto: SPUTNIK

»Han er den perfekte kamæleon,« har det tidligere lydt fra Sergej Konvis, som France24 har citeret. Sjojgu kan med andre ord tilpasse sig sine ledere med perfektion og indynde sig på fornem vis.

Det var allerede tilfældet 17. april 1991, hvor Sjojgu første gang blev minister. Det var lige over et halvt år inden Sovjetunionen kollapsede. Men i det følgende kaos formåede Sjojgu at blive siddende som minister for nødsituationer.

Det gjorde han frem til maj 2012. Både under Gorbatjov, Jeltsin og sidst Putin.

Kamæleonen i fuld flor.

Under sin første tid som minister blev Sjojgu voldsomt populær i befolkningen. Det skyldtes blandt andet, at han som minister for nødsituationer havde en tendens til at dukke op i egen person de steder, hvor der reelt var nødsituationer.

Blot fire dage efter Vladimir Putin i 2012 satte sig i præsidentstolen i Kreml for anden gang efter en pause på fire år, udnævnte Putin sin ven Sjojgu som forsvarsminister. Igen havde Sjojgus evne til at navigere i den russiske magtelite båret frugt.

Sjojgu har nærmest ingen militærerfaring, men det tætte venskab med Putin betød, at manden fra den undselige Sibirien-republik Tuva pludselig var helt oppe i toppen af den russiske magtpyramide.

Venskabet mellem Sjojgu og Putin har også resulteret i en række nu ikoniske billeder af den russiske præsident.

Et ikonisk billede af den russiske præsident Putin i bar overkrop med sin ven Sergej Sjojgu. Foto: ALEXEY NIKOLSKY Vis mere Et ikonisk billede af den russiske præsident Putin i bar overkrop med sin ven Sergej Sjojgu. Foto: ALEXEY NIKOLSKY

Sjojgu har nemlig flere gange inviteret sin ven til Tuva for at jage og fiske. Og nyde Sibirien-solen i bar overkrop, mens fotografer knipser løs.

Senest er Sjojgu trådt ind i hele verdens rampelys, da han tilskrives en stor del af beslutningerne omkring invasionen af Ukraine.

Det har også affødt spekulationer om, at Sjojgu skulle været parat til at afsætte Putin for selv at tage magten. De spekulationer er dog hurtigt blevet afvist af eksperter og Kreml-kendere.

Kamæleonen Sjojgu er ikke kommet så langt ved at stikke sine chefer i ryggen.