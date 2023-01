Lyt til artiklen

Han ønsker Tyskland tilbage til Kejsertiden og Hitlers Tredje Rige.

I årevis har han gemt sin kone og deres seks børn i en kælder i den østrigske landsby Obritz og kæmper tilsyneladende sin egen private kamp for diverse højreorienterede konspirationsteorier.

Mon ikke tankerne om den aldrende Josef Fritzls rædselskælder strejfede flere, da en ny familie dukkede op i en ny kælder i Østrig torsdag i sidste uge.

Men bortset fra kælderen og de østrigske lokaliteter er der dog en del, der adskiller de to sager.

Manden, som i adskillige år har holdt sin kone og deres seks små børn i alderen fra syv måneder til fem år skjult for omverdenen, er den 54-årige brite, Tom Landon.

Hans motiv lader eksempelvis ikke til at være seksuelle, som Fritzls var, men derimod en stærk højreorienteret konspirationsteori, skriver aviser som blandt andre Daily Mail og The Times.

I hvert fald omtales han som konspirationsteoretiker og holocaust-benægter og såkaldt 'prepper,' der forbereder sig på verdens undergang ved at have et stort forråd af mad i huset og leve så skjult som muligt.

Han opbevarede også »adskillige våben i kælderen,« forlyder det.

Conspiracy theorist & Holocaust denier Tom Landon 54 was arrested by police after six British children were rescued from an #Austrian cellar and he attacked social workers with pepper spray https://t.co/ojCMczL7H7 via @MailOnline — Michael Weingardt (@Michael_Wgd) January 29, 2023

Tom Landon har også skrevet flere højreekstremistiske bøger, som han selv har udgivet, skriver Daily Mail, der har billeder af både Landon og hans hjemmelavede underjordiske fængsel.

Viceborgmester i Obritz, Erich Greil, siger til The Times:

»Han er ikke herfra og har kun været i Obritz i kort tid.«

»Før det levede han angiveligt i England. Jeg tror, han arbejdede i IT-branchen.«

Tom Landon pådrog sig første gang opmærksomhed, da han satte overvågningskameraer op ved sit hus, som generede naboerne.

Det var dog lyden af børnestemmer – men ingen syn af børn – der til sidst fik dem til at slå alarm.

De sociale myndigheder rykkede ud, men blev overfaldet af manden med en peberspray.

Da politiet rykkede ud, truede Landon med at dræbe børnene, og så stormede politiet huset. I kælderen fandt betjentene den 40-årige kone og de seks små børn.

Viceborgmesteren fortæller endvidere, at Landon arbejdede på at skabe en »en kælder til hvert af børnene.«

Han blev anholdt, men er siden blevet løsladt igen. Sagen får dog et juridisk efterspil.