Natten til lørdag mistede to mænd livet og 21 blev såret i et voldsomt masseskyderi i Oslo.

Bare fire minutter efter det første skud lød, anholdt politiet en formodet gerningsmand, og som lørdagen skrider frem, kan norske aviser afsløre flere og flere detaljer om den mand, politiet mener står bag det rystende terrorangreb.

Mandens navn er Zaniar Matapour, han er 42 år gammel og kom til Norge som dreng.

Hans opvækst har været præget af hjemløshed, vold, narkotika og svær psykisk sygdom.

Zaniar Matapour blev ifølge Dagbladet.no født i Iran, men efter den religiøse revolution i 1979 besluttede hans forældre sig for at flygte.

Familien boede først i Pakistan i to år under meget trange kår, og de var angiveligt hjemløse i perioder.

I 1991 kom de til Norge, men allerede i folkeskolen begyndte Zaniar Matapour at få problemer, og han blev i 90erne dømt og senere frifundet for medvirken til knivstikkeri.

Han blev også dømt for grov vold på gaden, men retten tog hensyn til hans 'åbenlyse psykiske problemer', fremgår det af retsdokumenter.

En norsk politibetjent bevogter gerningsstedet, hvor to mennesker mistede livet og 21 blev sårede natten til lørdag. (Photo by Javad Parsa / NTB / AFP) Foto: JAVAD PARSA Vis mere En norsk politibetjent bevogter gerningsstedet, hvor to mennesker mistede livet og 21 blev sårede natten til lørdag. (Photo by Javad Parsa / NTB / AFP) Foto: JAVAD PARSA

Zaniar Matapour droppede ud af gymnasiet og arbejdede i nogle år som rørlægger, men har siden 2013 været på invalidepension.

Ifølge flere juridiske dokumenter Dagbladet har set, har Zaniar Matapour kæmpet med psyken gennem store dele af sit liv.

Af et af retsdokumenterne fremgår det, at den formodede gerningsmand har diagnosen paranoid skizofreni.

I 2016 blev han dømt for besiddelse af stoffer, og han er også dømt for besiddelse af kniv.

Det fremgår også af retsdokumenter, at han ikke har modtaget den fornødne behandling for sine psykiske problemer.

Den norske efterretningstjeneste fik allerede Zaniar Matapour på radaren i 2015, fordi de overvågede ekstreme miljøer.

Blandt andre personer som sympatiserede med IS.

Zaniar Matapour var en del af de miljøer, og det fik efterretningstjenesten til at tage en samtale med ham.

Samtaler som den norske efterretningstjeneste har haft flere af. Senest i maj i år.

Men de vurderede ikke, at Zaniar Matapour udgjorde en fare.

Han er nu sigtet for terror, men har indtil videre afvist at lade sig afhøre med den begrundelse, at han frygter, at politiet vil manipulere hans udtalelser.