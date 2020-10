For nogle få måneder siden blev det hyldet for at være et af bedste europæiske lande til at håndtere det verdensomspændende coronaudbrud.

Nu er det hele vendt på hovedet – og Tjekket er for tiden det værst ramte land på kontinentet.

Det skriver The Guardian.

Den seneste tid er smittetallet i det centraleuropæiske lande steget voldsomt, og man er nu ved at finde ud af, om man skal lukke landet ned for anden gang under coronaudbruddet.

Foto: MARTIN DIVISEK Vis mere Foto: MARTIN DIVISEK

Fredag blev der i landet sat en trist rekord, da 8.618 personer blev konstateret smittet. Det er det højeste antal, der er blevet målt i landet set over en periode på 24 timer.

Der er samtidig langt flere smittede per antal indbyggere end i noget andet land i Europa.

Med 10,7 millioner beboere har Tjekkiet i øjeblikket 451,2 smittetilfælde per 100.000 indbyggere set over de seneste to uger.

Til sammenligning har det land, der er næstværst ramt i Europa – Spanien – 308,1 smittetilfælde per 100.000 indbyggere set over samme periode.

For nogle måneder siden blev Tjekkiet ellers rost for sin måde at håndtere coronapandemien på, og landet blev omtalt som et af de bedste til at have tacklet virussen.

Blandt andet ved at have været hurtig til at lukke sine grænser, lukke ned for store dele af samfundet og indføre krav om at bære mundbind selv udendørs i en længere periode.

Nu har man i landet overgået sit egen 'worst-case'-scenarie, der blev fremsat af landets sundhedsminister, Roman Prymula, som er uddannet epidemiolog.

Han har tidligere spået, at man uden strengere restriktioner kunne se smittetallet stige til mellem 6.000 og 8.000 om dagen – men de tal er altså nu overgået.

Arkivfoto fra Cafe Louvre i Prag. Foto: MARTIN DIVISEK Vis mere Arkivfoto fra Cafe Louvre i Prag. Foto: MARTIN DIVISEK

I juni begyndte landets premierminister, Andrej Babiš, at løfte mange af restriktionerne, da smittetallene i landet var lave, men siden august og særligt i september er smitten steget voldsomt igen.

I sidste uge førte det til, at en lang række restriktioner blev genindført.

Blandt andet skal barer lukke klokken 20, der må kun sidde fire personer sammen ved et bord på restauranter, og træningscentre, svømmehaller og zoologiske haver er blevet lukket ned.

Mandag skal myndighederne mødes for at diskutere, hvilke skridt man yderligere kan eller vil tage – og der spekuleres ifølge The Guardian i, om landet skal ud i endnu en fuldkommen 'lockdown' som i foråret.