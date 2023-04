Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Darya Trepova sidder med ryggen mod en væg med mønstret tapet i brunbeige farver.

»Jeg kom med statuen, der eksploderede,« siger hun.

I løbet af den godt 23 sekunder lange optagelse, der er offentliggjort af det russiske indenrigsministerium, bekræfter den 26-årige russiske kvinde således sin rolle i søndagens bombedrab på militærbloggeren Vladen Tatarskij.

Men heller ikke meget mere end det, man allerede for længst har kunnet se på de overvågningsbilleder og mobiloptagelser, der er gået verden rundt.

Sådan optræder Darya Trepova i den korte video, som de russiske myndigheder har lagt frem. Foto: Det russiske indenrigsministerium Vis mere Sådan optræder Darya Trepova i den korte video, som de russiske myndigheder har lagt frem. Foto: Det russiske indenrigsministerium

Spørgsmålene er stadig mange.

Måske der kommer flere svar tirsdag, når Darya Trepova skal fremstilles ved retten i Moskva-bydelen Basmanny til en indledende høring i sagen.

De russiske myndigheder har allerede klassificeret det spektakulære drab som terrorisme. Og har »information om, at planlægningen og organiseringen af forbrydelsen er sket fra ukrainsk territorium«.

Det lyder videre, at Darya Trepova skulle være tilhænger af den fængslede russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj.

Sådan så Streetfood-Bar No. 1 ud efter eksplosionen. Foto: ICRF Press Service / Handout Vis mere Sådan så Streetfood-Bar No. 1 ud efter eksplosionen. Foto: ICRF Press Service / Handout

Alt sammen beskrivelser, som hendes mand, Dmitry Rylov, ikke kan genkende.

»Jeg tror, at min hustru er blevet ført bag lyset. Hun ville aldrig slå nogen ihjel,« har han sagt til SVTV News:

»Jeg er 100 procent sikker på, at hun aldrig ville have gjort det, hvis hun vidste, hvad der ville ske.«

Dmitry Rylov, der selv er medlem af et mindre oppositionsparti, har også sagt om drabet på Vladen Tatarskij:

Darya Trepova efter sin arrestation. Foto: INVESTIGATIVE COMMITTEE OF RUSSI Vis mere Darya Trepova efter sin arrestation. Foto: INVESTIGATIVE COMMITTEE OF RUSSI

»Vi støtter virkelig ikke krigen i Ukraine, men vi mener, at sådan en handling er uacceptabel.«

At parret er krigsmodstandere, er der dokumentation for.

Ifølge det statslige russiske nyhedsbureau Tass blev Darya Trepova sidste år anholdt for at deltage i en ulovlig demonstration på den selvsamme dag, som Rusland invaderede Ukraine.

Hun blev fængslet i ti dage ved den lejlighed.

Vladlen Tatarskijs rigtige navn var Maxim Fomin. Foto: TELEGRAM @VLADLENTATARSKYBOOKS Vis mere Vladlen Tatarskijs rigtige navn var Maxim Fomin. Foto: TELEGRAM @VLADLENTATARSKYBOOKS

Derudover er der ikke mange informationer fremme om Darya Trepovas liv.

En bekendt oplyser til BBC, at hun voksede op og gik i skole i den lille by Pushkin nær Sankt Petersborg.

»Dengang skulle hun ikke have haft nogen politiske overbevisninger,« lyder det.

Om hun senere skulle have gået på universitetet i Sankt Petersborg, er uklart. Nogle mener, at hun skulle have være tilmeldt undervisning, andre siger, at hun aldrig har færdiggjort et studie.

Darya Trepova er siden blevet ført til Moskva, hvor hun tirsdag skal for retten. Foto: INVESTIGATIVE COMMITTEE OF RUSSI Vis mere Darya Trepova er siden blevet ført til Moskva, hvor hun tirsdag skal for retten. Foto: INVESTIGATIVE COMMITTEE OF RUSSI

Gennem længere tid skulle Darya Trepova indtil for nylig have arbejdet i vintagetøjbutik, men for en måneds tid flyttede hun til Moskva.

Søndag var hun så tilbage i Sankt Petersborg, hvor hun altså dukkede op med den lille statue af Vladen Tatarskij på Streetfood-Bar No. 1.

Militærbloggeren var den eneste, der omkom, mens mere end 30 blev såret.

I videoen frigivet af det russiske indenrigsministerium ser man Darya Trepova til en vis grad erkende en rolle i attentatet. Her svarer hun i løbet af de 23 sekunder på nogle få spørgsmål.

Udspørger: »Forstår du, hvorfor du bliver tilbageholdt?«

Darya Trepova: »Ja.«

Udspørger: »Hvorfor?«

Darya Trepova: »For at være på det sted, hvor Vladen Tatarskij blev slået ihjel.«

Udspørger: »Hvad gjorde du?«

Darya Trepova: »Jeg kom med statuen, der eksploderede.«

Udspørger: »Og hvem gav dig statuen?«

Darya Trepova: »Kan jeg fortælle det lidt senere?«

Herefter slutter optagelsen.

Flere russiske medier har siden fortalt, at Darya Trepova til politiet skulle have forklaret, at hun var blevet bedt om at aflevere statuen, men ikke kendt til dens dødbringende indhold.

Og spørgsmålet er selvfølgelig, hvem der i så fald står bag. Og hvor mange.

»Den aktive fase af efterforskningen er nu i gang,« siger Kreml-talsmanden Dmitrij Peskov:

»Vi ser kraftige skridt mod at tilbageholde mistænkte. Lad os være tålmodige og vente på de næste meddelelser fra vores specialtjenester, som arbejder på sagen.«