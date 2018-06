I videoen herover ser du et glimt af konvojen med Kim Jong-un, der forlader hotellet i Singapore - med de løbende livvagter.

Endnu engang vækker de opsigt: Kim Jong-uns livvagter, der på en gang er ulasteligt klædt og i rigtig god løbeform.

Mændene er udvalgt blandt rekrutterne i Koreas hær, og de skal opfylde en række kriterier. Blandt andet skal de være cirka lige så høje som den enevældige leder, Kim Jong-un (170 cm), ligesom de skal have perfekt syn. De skal have gode skydefærdigheder, ligesom de også skal udmærke sig inden for kampsport.

Endelig må de finde sig i en omfattende undersøgelse af deres familiære baggrund to generationer tilbage. Mange af dem, der ender som livvagter, har relationer til Kim-familien eller andre højtstående familier i Nordkorea.

Kim Jong-uns livvagter ankommer til The Marina Bay Sands-hotellet i Singapore 11. juni 2018. Foto: EDGAR SU/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Kim Jong-uns livvagter ankommer til The Marina Bay Sands-hotellet i Singapore 11. juni 2018. Foto: EDGAR SU/Reuters/Ritzau Scanpix

Det forklarer Michael Madden, der er gæsteforsker ved US Korea Institute ved SAIS-Johns Hopkins University og leder af NK Leadership Watch, til BBC.

Personer, der godkendes til jobbet - og det er ikke rigtig en mulighed at sige nej tak - sendes på intensiv træning af samme kaliber som specialstyrker. Blandt andet øver de sig i brugen af håndvåben, undvigelsesteknikker og flere typer kampsport. Derudover testes deres psykiske udholdenhed og reaktioner, så de er i stand til at få øje på og handle på trusler mod Nordkoreas leder.

Spektakulært ser det ud, når de kommer løbende langs kortegen med Kim Jong-un. De danner en ring om ham.

Mellem tre og fem livvagter befinder sig foran bilen med den nordkoreanske leder, inklusiv lederen af livvagterne. Ved siden af bilen er der mellem fire og seks livvagter, og bagerst findes yderligere fire til fem livvagter. De er nogle af de eneste nordkoreanere, der har lov til at bære våben i umiddelbar nærhed af landets leder; normalt et automatvåben og en pistol, hvis det svigter. Indbyrdes kommunikerer de med en række hemmelige ord og koder.