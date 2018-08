En video af nu afdøde John McCain, der forsvarer Barack Obama, deles heftigt efter den tidligere præsidentkandidats død.

»Tak John McCain for at forsvare Barack Obama mod bigotteri og had. Dette øjeblik vil for altid blive husket i den amerikanske historie og viser, hvilken fantastisk mand, du var. RIP.«

Det er blot ét af mange opslag om en episode fra 2008, hvor John McCain forsvarede sin konkurrent i daværende valgkamp, Barack Obama, mod en rasictisk kommentar fra en kvindelig vælger.

Thank you John McCain for defending Barack Obama against bigotry and hatred.



This moment will forever be remembered in American history and showed just how incredible of a man you were. RIP. pic.twitter.com/XiEZGW8v6o — Michael Skolnik (@MichaelSkolnik) August 26, 2018

Flere brugere på Twitter har delt episoden på video eller i form af kommentarer og hylder afdøde John McCain. Det skriver det amerikanske medie JOE.

Episoden udspillede sig ved et vælgermøde i Lakeville, Minnesota. Her stolede en kvinde ikke på Barack Obama og kaldte ham efterfølgende for en araber. Det fik John McCain til at ryste på hovedet, hvorefter han forsvarede Barack Obama. Her påpegede John McCain, at Barack Obama er en anstændig borger og familiemand. De to er blot uenige om grundlæggende problemstillinger, og det er det, valgkampen handler om. Han er ikke en araber, sagde John McCain dengang.

I can't forget when John McCain was running against Obama and a woman in the crowd tried to diss Obama and John McCain shut her down....his own opponent!! That's when I realized he was a decent human. RIP — Imoh Umoren (@ImohUmoren) August 26, 2018

John McCain, der senere tabte præsidentvalget til Barack Obama, døde lørdag, efter at han fredag instillede sin behandling for en aggressiv form for kræft i hjernen.

Han blev 81 år.