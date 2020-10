I begyndelsen af året var han det helt nye varme navn i amerikansk politik. Siden er han forsvundet en smule ud af offentlighedens søgelys, mens Joe Biden og Donald Trump gik i kødet på hinanden.

Men nu er han tilbage for fuld styrke og er kørt i stilling som et af Joe Biden og Kamala Harris' stærkeste våben.

Der er tale om den 38-årige tidligere demokratiske præsidentkandidat Pete Buttigieg fra South Bend, Indiana, hvor han er tidligere borgmester.

De seneste uger er han for alvor blevet kørt i stilling som det helt tunge skyts fra Biden/Harris-kampagnen.

I første omgang blev Pete Buttigieg brugt som sparringspartner for Kamala Harris inden hendes debat med vicepræsident Mike Pence 7. oktober.

Buttigieg agerede Mike Pence under forberedelserne til debatten.

Og så blev han kastet direkte for hundene i flere interview på Fox News. Både op til og efter vicepræsidentdebatten.

Og de gik ikke stille af sig.

Mayor Pete, som den tidligere borgmester i South Bend, Indiana, kaldes, er blevet et stærkt våben for Joe Biden.

Flere af interviewbidderne er gået viralt.

I en godt fem minutter lang optræden med værterne Martha MacCallum og Bret Baier på Fox News fik Pete Buttigieg et spørgsmål, man kun kan betegne som ladet politisk angående Kamala Harris' skift i holdning til forskellige politiske emner:

»Kan du forklare, hvad hun kunne finde på at sige for at retfærdiggøre, at hun først var for Medicare (amerikansk sundheds- og sygeordning, red.) til alle tidligere og ikke går ind for det nu, eksempelvis?« spurgte Martha MacCallum.

Hertil svarede Pete Buttigieg:

»Jamen, her er et klassisk spil, hvor man forsøger at finde en smule dagslys mellem en præsidentkandidat og en vicepræsidentkandidat,« sagde Buttigieg.

Og fortsatte:

»Hvis folk ønsker at spille det spil, så kunne vi se nærmere på, hvorfor en troende kristen som Mike Pence ønsker at stille op med en præsident, der blev opdaget med en pornostjerne, eller hvordan han (Mike Pence, red.) har det med den immigrationspolitik, som han kaldte i strid med grundloven, før han valgte at slå sig sammen med Donald Trump.«

Ordene rungede nærmest i Fox News-studiet.

Holy shit Pete Buttigieg, holy shit!pic.twitter.com/oyomgkUtNA — Ricky Davila (@TheRickyDavila) October 8, 2020

Og de gav genlyd på sociale medier efterfølgende. Og gør det fortsat nogle uger efter, hvor et enkelt klip af seancen er blevet set mere end 11 millioner gange på Twitter alene.

I en analyse for CNN Business, der ikke just er pro Trump og Fox News, giver journalisten og kommentatoren Kerry Flynn sit bud på, hvorfor Pete Buttigieg har så stor succes med sit nuværende foretagende med at forsvare Joe Biden og Kamala Harris.

»Buttigieg er så effektiv, fordi hans svar er ligefremme, leder an med fakta og ikke holdninger eller hypoteser. Han taler roligt og hæver sjældent stemmen. Men hans internet-appel kommer fra hans måde at levere sine ord på: perfekte lydbidder, som let kan redigeres, har Meme-potentiale og har en tør sarkasme, som internettet elsker,« forklarer hun.

Netop den faktabaserede tørre sarkasme fra Pete Buttigieg gik der ikke længe, før seerne på Fox News – og resten af internettet – fik lov til at opleve igen.

Joe Biden sammen med Pete Buttigieg i marts, da Buttigieg officielt meldte ud, at han støtter Biden som præsident.

Morgenen efter debatten mellem de to vicepræsidentkandidater var Buttigieg inviteret med i morgenprogrammet 'Fox and Friends' med værten Steve Doocy.

Her faldt snakken på, at Donald Trump ikke ønskede at deltage i en virtuel præsidentdebat med Joe Biden efter præsidentens coronaindlæggelse.

Buttigieg svarede:

»Jeg forstår ikke, hvorfor man skulle ønske at være i et lokale med andre personer, når man kan smitte dem med en dødelig sygdom og samtidig siger, man ønsker at beskytte andre personer,« sagde Buttigieg.

It's too bad Trump is afraid to debate next week. pic.twitter.com/4juvdgPfE7 — Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) October 8, 2020

»Men måske er præsidenten ligeglad med andre personer,« sagde han med et lille træk på skuldrene.

Hos Joe Biden og Kamala Harris' kampagne er man selvsagt ganske godt tilfreds med Pete Buttigiegs optrædener de seneste uger.

»Vi regner med, at mange Fox News-seere er godt trætte af Donald Trumps inkompetence og hans forfejlede lederskab, når det kommer til at få coronavirus under kontrol, og borgmester Pete har været en ekstremt effektiv budbringer, når det kommer til at udlægge vicepræsident Bidens visioner til de personer på en måde, så det ikke blev for konfrontatorisk,« siger TJ Ducklo, der er pressechef for Biden og Harris' kampagne, til CNN.

Pete Buttigieg er uden tvivl 'rising star' i det demokratiske parti.

Og som det blev bemærket, da han i sidste vinter gjorde sit indtog på den store scene som præsidentkandidat, så vil 38-årige Pete Buttigieg fortsat være markant yngre, end Joe Biden er nu, hvis han stiller op til præsidentvalget 2050.