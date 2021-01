Der var to af dem, De var store og særdeles iøjnefaldende. Og de bestod af overvejende brune nuancer, men havde også en snert af blåt, gråt, grønt og hvidt.

Og så gik de helt og aldeles viralt.

Ja, det handler selvfølgelig om de hjemmestrikkede vanter, eller luffer, som Bernie Sanders havde på, da Joe Biden onsdag blev indsat som USAs 46. præsident. For de var næsten ikke til at komme udenom.

Og i kølvandet på opmærksomheden er det nu kommer frem, hvorfra de stammer. De er ikke nye. Det viser sig, at de faktisk er lavet for flere år siden af læreren Jen Ellis fra Vermont. Det fremgår af et tweet, som hun skrev om det for præcis et år siden. Det har flere medier fundet frem til.

Bernie Sanders sidder med vanterne på under indsættelsesceremonien. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI Vis mere Bernie Sanders sidder med vanterne på under indsættelsesceremonien. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

»Jeg lavede Bernies vanter som en gave for et par siden,« skrev Jen Ellis dengang:

»De er lavet af genbrugte uldtrøjer og foret med fleece (lavet af genanvendte plastikflasker).«

Det er åbenbart også opskriften på et godt grin. Ikke mindst fordi Bernie Sanders blev fanget med dem i et afslappet øjeblik, der stod en smule i kontrast til flere af de andre fremmødte. Der gik ikke lang tid, inden eksempelvis Twitter flød over med sjove og kreative påhit, hvor den 79-årige politiker og tidligere præsidentkandidat blev sat ind i forskellige andre sammenhænge. Se eksempler på det nederst i artiklen

Skaberen af dem havde også en hæsblæsende onsdag, fremgår det af Jille Ellis' sociale medier. Hun er siden blevet bestormet af interesserede købere, som dog alle har fået et skuffende svar.

»Tak for den store interesse i Bernies vanter. Det har på alle måder været en fantastisk og historisk dag. Jeg er så beæret over, at Bernie tog dem på til indsættelsesceremonien,« skriver Jill Ellis på Twitter og tilføjer:

»Desværre har jeg ikke flere vanter til salg.«

pic.twitter.com/dkQnyP8QGl — Brian McCauley Johnson (@BMcCauleyJ) January 21, 2021

Could’ve had a bad B... #BernieSanders pic.twitter.com/sBfEOvzNMR — Drone Strikes for all who want them (@aturtlenamedbo1) January 21, 2021

#BernieSanders is also making history

pic.twitter.com/nGCMHhBQwl — Wong guy (@s0metingWong) January 21, 2021

I made one too. #BernieSanders #Berniememes #Bernie pic.twitter.com/xshgz5mlF2 — Couchman (@manofthecouch) January 21, 2021

Bern Box#BernieSanders pic.twitter.com/cRppsNLxJX — Wirjil (@Wirjil) January 21, 2021